Dank Spenden: Die Arbeit im Geburtshaus geht weiter

In der Einrichtung an der Weststraße herrschte gestern besinnliche Stimmung beim Singen von Weihnachtsliedern. Damit hätte es für eine Hebamme auch schnell vorbei sein können.

Von Uwe Rechtenbach

erschienen am 19.12.2016



Zum ersten Mal hat sich das Geburtshaus Chemnitz in diesem Jahr an der Aktion "Lebendiger Adventskalender" beteiligt, bei der Vereine, Einrichtungen und Hausgemeinschaften auf dem Kaßberg täglich ein kleines öffentliches Weihnachtsprogramm gestalten.

Rund 70 Gäste, vom Kleinkind bis zum Rentner, versammelten sich gestern in den Räumen an der Weststraße 18, um dort mit den Hebammen und Mitarbeiterinnen der Einrichtung Weihnachtslieder zu singen und kurzen Geschichten zu lauschen, die sich mit der Adventszeit beschäftigen.

Zugleich gab die Einladung dem Geburtshaus auch die Möglichkeit, darüber zu informieren, dass die Arbeit der Einrichtung auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden kann. Während des Jahres hatte es zeitweise danach ausgesehen, dass das Geburtshaus seine Pforten schließen oder zumindest einen Teil seiner Arbeit einstellen muss. Denn sowohl personelle als auch finanzielle Engpässe hatten den Hebammen und den Mitarbeitern einiges Kopfzerbrechen bereitet, wie Anett Schmid, Hebamme und am längsten im Haus arbeitendes Team-Mitglied, erklärt.

Dank des Engagements einer Elterninitiative, die sich im Mai gegründet hatte und zu der auch die 27-jährige Friederike Schellhorn gehört, konnten zumindest so viele Spenden gesammelt werden, dass das Haus seine Arbeit fortsetzen kann. Die Finanzierung sei, wie Schellhorn erklärt, schwieriger geworden, weil immer weniger Hebammen eine freiberufliche Tätigkeit ausüben und die Begleitung von Geburten übernehmen wollen, was wesentlich zur Deckung der Kosten beitrage. Gründe dafür seien hohe Beiträge zur Haftpflichtversicherung und der Bereitschaftsdienst.

Derzeit ist es im Geburtshaus eine Hebamme - Anett Schmid - die Geburten begleitet. Für sie stehen in dieser Woche noch zwei Termine an. Doch weil sich Kinder nicht immer an das errechnete Datum halten, könnte es diesmal auch sein, dass Schmid auch am Heiligabend im Einsatz sein muss. Aus demselben Grund hätte es aber auch sein können, dass sie ihre besinnliche Weihnachtsfeier hätte abbrechen müssen.