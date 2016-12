"Das Ganze ist nicht zulässig"

CDU-Stadträtin Almut Patt über die Millionenzahlung an den CFC, ihre juristischen Bedenken und die drohende Insolvenz des Vereins

erschienen am 15.12.2016



Morgen entscheidet der Stadtrat in einer Sondersitzung über eine Zahlung in Höhe von 1,26 Millionen Euro, mit denen der Chemnitzer Fußballclub vor der Insolvenz gerettet werden soll. Große juristische Bedenken wegen dieses Beschlusses hat Almut Patt, die in Chemnitz als Rechtsanwältin arbeitet und für die CDU im Stadtrat sitzt. Swen Uhlig sprach mit ihr.

Frau Patt, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat sollen morgen über eine Zahlung in Höhe von 1,26 Millionen Euro für den Chemnitzer Fußballclub entscheiden. Wie bewerten Sie die Situation des CFC?

Almut Patt: Ich finde die Situation schwierig. Aber die Situation, über die wir hier reden, hat nichts mit dem neuen Stadion zu tun.

Sondern?

Der CFC hat ein grundsätzliches Strukturproblem, das wurde ja auch erneut in der Mitgliederversammlung am Montag deutlich. Es gibt ein massives Einnahme-Ausgabe-Missverhältnis, was nicht nur auf Grund einzelner Fehlentscheidungen entstanden sein kann.

Vom CFC heißt es, bis zum Jahresende 2015 waren die Finanzen ausgeglichen, erst danach lief das Ganze aus dem Ruder.

Diesen Eindruck habe ich nicht. Das Problem ist auch, wir als Stadträte bekommen bislang nur spärlich Informationen. Uns sind bisher immer nur ein paar Zahlen zugerufen worden, nie ein komplettes Zahlenwerk. Ich fürchte, die Probleme beim CFC gibt es nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon länger vorher.

Was sagen Sie zu den Erklärungen des CFC-Vorstands-Chefs? Reichen die Ihnen aus?

Nein, die Antworten können nicht zufriedenstellen. Die Frage ist nicht geklärt, seit wann es die Verbindlichkeiten gibt, wer seit wann wie viel davon wusste und mit welchen tragfähigen Maßnahmen der CFC das Problem dauerhaft lösen will. Auch die Frage, seit wann die Stadtverwaltung von den Defiziten wusste, wurde uns Stadträten bisher nicht präzise beantwortet. Einige sagen, die Rathausspitze wusste erst seit Oktober davon, andere sagen, seit Sommer.

Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Beschlussvorlage der Oberbürgermeisterin, über die der Stadtrat am Freitag abstimmen soll?

Ich finde diese Vorlage schwierig, und ich gehe derzeit davon aus, dass ich nicht dafür stimmen werde. Ich kann das im Wesentlichen mit drei Punkten begründen. Erstens rechtliche Bedenken, zweitens die strukturellen Probleme beim CFC und drittens die Frage der Fairness gegenüber anderen Vereinen und dem Sport in Chemnitz insgesamt.

Sie sind Juristin, arbeiten als Rechtsanwältin in Chemnitz. Welche rechtlichen Bedenken haben Sie konkret?

In der ersten Vorlage der Oberbürgermeisterin war von Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber dem CFC die Rede - 1,26 Millionen Euro aus der Abfindung für den Erbbaurechtsvertrag -, die nun komplett ausgezahlt werden sollen. Das war juristisch falsch, denn es gibt keine Verbindlichkeiten, die jetzt gezahlt werden müssten. Wenn ich einen Vertrag schließe, in dem es heißt, dass die Forderungen innerhalb der nächsten 20 Jahre abgeschmolzen werden, dann kann ich nicht nach drei Monaten sagen, ich will jetzt die komplette Summe haben. Das wäre vertragswidrig. Das ist genauso, als wenn der Vermieter einer Wohnung sagt, er will vom Mieter schon jetzt die komplette Miete für die nächsten 20 Jahre. Juristen sagen dazu, die Forderung ist nicht fällig, sie schläft quasi, und das war vertraglich so vereinbart.

In der neuen, aktualisierten Vorlage taucht das Wort "Verbindlichkeiten" nicht mehr auf.

Richtig, jetzt heißt es, es gehe um Änderungen in der vertraglichen Beziehung zwischen Stadt und CFC. Das löst das Problem aber nicht.

Warum?

Natürlich kann man Verträge einvernehmlich ändern. Wenn aber ein Vertrag zum Nachteil eines Vertragspartners so geändert wird, dass Leistung und Gegenleistung in keinem Verhältnis mehr stehen, dann muss man sich die Frage stellen, warum die Stadt den Vertrag eklatant zum eigenen wirtschaftlichen Nachteil verändern sollte. Der Hintergrund ist ja, die Stadtverwaltung versucht mit allen Mitteln, Begriffe wie Subvention, Unterstützung, Beihilfe zu vermeiden. Genau das ist es aber - die Zahlung wäre ein Geschenk an den Verein. Dann müsste man das Ganze aber auch ein Geschenk nennen.

Was ist juristisch so problematisch an einem Geschenk?

Die Gefahr besteht, dass die ganze Konstruktion mit dem Beihilferecht der EU kollidiert. Die Zahlung wäre wettbewerbsverzerrend, und das ist nicht zulässig.

Gibt es denn die Zeit, diese Hintergründe zu prüfen? Der CFC braucht das Geld bis Jahresende.

Diesen Zeitdruck nehme ich zur Kenntnis. Als Stadträtin sage ich aber dazu, wir arbeiten treuhänderisch mit dem Geld aller Bürger. Und da muss ich doch sorgsam prüfen, da kann ich das Geld erst dann ausgeben, wenn die Prüfung abgeschlossen ist. Und falls die weitere Fehleranalyse 2017 zu anderen Bewertungen kommen sollte, wäre das Geld weg - diese Abfolge wäre doch unausgewogen. Dieser Eile des CFC kann ich mich im Interesse aller Bürger der Stadt nicht beugen.

Der CFC-Chef sagt, ohne Geld von außen sei der Verein nicht zu retten. Wie groß ist die Gefahr einer Insolvenz?

Ich fürchte, dass diese Gefahr schon seit längerem besteht. Immer dann, wenn eine Insolvenz droht, müssen die Gremien, also vor allem Vorstand und Aufsichtsrat, aufs Äußerste vorsichtig sein. Und wenn die Stadtverwaltung das weiß, dann muss auch sie äußerst vorsichtig sein. Wenn ich in eine drohende Insolvenz einzahle, kann es passieren, dass andere Gläubiger sagen, man hätte nicht mehr so ohne Weiteres an den Verein zahlen dürfen. Dann muss die Stadt eventuell den Betrag noch einmal zahlen, juristisch nennt man das Ganze Gläubigerbenachteiligung. Mann! Wir arbeiten mit dem Geld der Bürger! Das regt mich auf!

Der Energieversorger Eins will dem CFC ein Darlehen über 1,5 Millionen Euro geben. Wie bewerten Sie das?

Ich frage mich, warum soll die Eins ein Darlehen geben. Wenn Sie einen Kredit brauchen, würden Sie dann zu Ihrem Energieversorger gehen? Ich habe die Stadtverwaltung gefragt, warum nicht die Sparkasse das Darlehen gibt. Eine Antwort habe ich bis jetzt noch nicht bekommen.

Was, glauben Sie, ist die Antwort?

Ich habe die Sorge, dass die Sparkasse gesagt hat, wir machen das nicht.

Weil es nicht trägt?

Genau das ist meine Befürchtung.