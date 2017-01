Das Rätsel der 20.000 Euro vom stillgelegten Güterbahnhof

Ein Paar findet beim Spazierengehen eine Socke voll Geld. Jetzt steht fest, dass die Scheine aus einem Versteck eines Drogenhändlers stammen und nicht verloren waren. Gibt es trotzdem Finderlohn?

Von Jana Peters

erschienen am 05.01.2017



Bei 10.000 Euro hörten sie auf zu zählen. Es wurde dem jungen Paar unheimlich, was es da an jenem Freitagnachmittag im August 2015 gefunden hatte. Die beiden damals 28-Jährigen waren am stillgelegten Güterbahnhof in Altendorf spazieren. Der Ort ist verwahrlost, die übrig gebliebenen Gebäude sind mit Graffiti übersät, zwischen den Gleisen wachsen Büsche, überall liegt Müll. "Mein Freund wollte mir zeigen, wo er sich früher viel aufgehalten hat", erklärte die junge Frau damals, was sie zu dem ausgedienten Bahnhof geführt hatte. Ihr Freund war kurz in den Büschen verschwunden. Als er zurückkehrte, hatte er Euro-Scheine in der Hand- Zwanziger, Zehner und Fünfer.

"Das Geld lag da einfach so rum", so die 28-Jährige, die damals Hartz-IV-Empfängerin war. Als die beiden weitersuchten, fanden sie eine schwarze Herrensocke, die seltsam ausgestopft schien. Sie hätten zuerst gedacht, da stecke ein Ziegelstein drin. Doch zum Vorschein kam ein dickes Bündel Banknoten. Schnell entschied sich das Paar, das lieber anonym bleiben wollte, das Geld nicht zu behalten. Vielleicht, vermuteten sie, stammt es aus einer Straftat. Die Sache sei einfach zu heiß gewesen. Sie brachten das Geld zur Polizeidirektion an der Hartmannstraße. Die Beamten zählten es erneut - dieses Mal bis zum Ende. Sie kamen auf etwas mehr als 20.000 Euro. Damals war unklar, was in der Folge mit dem Geld geschieht.

"Freie Presse" berichtete im August 2015 von dem Fund. Den Beitrag las auch ein Beamter der Kriminalpolizei, der gerade dabei war, die Vergehen eines Drogendealers, der an der Limbacher Straße lebte, zu ermitteln. In der Gerichtsverhandlung, in der der Mann kürzlich unter anderem wegen Einfuhr von Drogen und dem Handel damit angeklagt war, sagte der Polizist als Zeuge aus. Er sei mit einer Freundin des Drogendealers am stillgelegten Bahnhof gewesen. Der Dealer sollte dort sein Versteck gehabt haben. Die Freundin wollte es dem Beamten zeigen, der jedoch nichts fand. Später habe er in der Zeitung von dem Fund gelesen und sei sich sicher, dass es sich um das gesuchte Geld handelt, weil die Fundstelle nur wenige Meter von dem Ort entfernt war, auf den die Freundin des Angeklagten gezeigt hatte. In der Verhandlung räumte der 46-jährige Angeklagte ein, "einen Bunker draußen, ein geheimes Versteck" gehabt zu haben. Später stellte er klar, dass es sich bei dem Geldfund tatsächlich um sein, aus Drogengeschäften erworbenes Geld handelte. Der Mann, dem noch weitere Vergehen, darunter Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Nötigung und das Fahren ohne Führerschein vorgeworfen wurden, erhielt eine Haftstrafe von vier Jahren und soll in eine Entziehungsanstalt eingewiesen werden. Er war damit einverstanden, dass die 20.000 Euro ersatzlos vom Freistaat Sachsen eingezogen werden.

Doch wie endet der Fall für das Paar, das den Fund der Polizei meldete? Steht ihm ein Finderlohn zu? Kann man etwas finden, das nie verloren war? Der Drogendealer wusste, wo sich das Geld befand und wollte nicht, dass es gefunden wird, gibt Birgit Feuring, Richterin und Sprecherin des Amtsgerichts, zu bedenken. Es fehlt also eine Komponente für den Finderlohn. Die Frage, ob dem Finder einer Sache ein Finderlohn zusteht, ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Die Höhe beträgt bei gefundenen Sachen mit einem Wert über 500 Euro zunächst 25 Euro. Hinzu kommen drei Prozent des Mehrwerts über 500 Euro. Theoretisch stünden dem Paar also über 600 Euro zu. Doch Feuring gibt weiterhin zu Bedenken, dass beim klassischen "Finderlohn-Fall" der Gegenstand an den Eigentümer zurückgegeben werden müsste. "Dies dürfte im vorliegenden Fall nicht gegeben sein", so die Richterin. Denn da das Geld aus illegalen Geschäften stammt, ist der Dealer nicht Eigentümer geworden.

Bezahlt der Eigentümer keinen Finderlohn, kann der Finder vor dem Amtsgericht eine Klage einreichen, erklärt Feuring weiter. Da nun das Geld im Besitz des Freistaates ist, müsste das Paar diesen verklagen, allerdings vor dem Landgericht. Den Ausführungen der Richterin zufolge hätte das offenbar nur wenig Aussicht auf Erfolg.