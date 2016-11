"Das ist eine einmalige Chance"

IHK-Geschäftsführerin Ilona Roth und Investor Claus Kellnberger über die Pläne für den Stadthallenpark und die Zukunft der Chemnitzer City

erschienen am 29.11.2016



Die Chemnitzer Industrie- und Handelskammer (IHK) bangt um die Innenstadt: Die Entwicklung sei ins Stocken geraten, die Lage vieler Einzelhändler unbefriedigend. Ein Ausweg: die Randbebauung des Stadthallenparks, die allerdings unter den Chemnitzern umstritten ist. IHK-Geschäftsführerin Ilona Roth und City-Investor Claus Kellnberger äußern sich dazu im "Freie Presse"-Interview. Swen Uhlig sprach mit beiden.

Frau Roth, Herr Kellnberger, warum wollen Sie uns Chemnitzern den Stadthallenpark wegnehmen?

Ilona Roth: Es geht nicht darum, den Stadthallenpark platt zu machen. Dass Grünflächen zu einer Stadt gehören, ist völlig unstrittig. Es geht hier um eine Fläche am Rand des Parks. Die Innenstadt braucht dringend weitere Impulse, damit sie wettbewerbsfähig bleibt. Und dazu muss man auch querdenken und über den Tellerrand schauen. Wir brauchen in der City unabdingbar weiteren Einzelhandel, vor allem mit hochwertigen Sortimenten.

Claus Kellnberger: Es geht mir nicht darum, auf dem Grundstück ein achtstöckiges Gebäude zu errichten. Das wäre dort völlig fehl am Platz. Aber die Chemnitzer Innenstadt braucht an der Stelle einen Verbindungsbau zwischen Galerie Roter Turm und Brückenstraße, sonst bekommen wir niemals so viele Passanten in Richtung Theaterquartier und weiter bis zum Brühl, wie nötig ist, um die Innenstadt zu erweitern.

Warum ist die Innenstadt derzeit nicht ausreichend?

Kellnberger: Für die Innenstadt-Entwicklung ist die Straße der Nationen der wichtigste Faktor. Das muss eine echte Einkaufsstraße werden, mindestens bis zur Oper, manche sagen, sogar weiter bis zum Brühl. Dass auf der Straße der Nationen heute überhaupt Passanten unterwegs sind, ist einzig mir zu verdanken - mit den Investitionen in das Rawema-Gebäude. Heute haben wir dort einen Bio-Supermarkt, ein Sportartikel-Kaufhaus und weitere kleine Läden und Restaurants. Aber es braucht das Gegenstück auf der anderen Straßenseite, denn die Passantenfrequenz auf der Straße der Nationen ist viel zu gering. Die Chemnitzer Innenstadt hat derzeit eine Größe, wie es vielleicht für eine 150.000-Einwohner-Stadt angemessen ist. Aber Chemnitz ist doch mehr; Chemnitz hat über 250.000 Einwohner. Die Stadt wächst, und sie wird auch in Zukunft weiter wachsen, davon bin ich fest überzeugt. Und deshalb muss auch die Stadtmitte wachsen.

Roth: Wenn man die Einzelhandelsfläche im Chemnitzer Stadtzentrum mit der von anderen deutschen Großstädten vergleicht, dann liegt Chemnitz im unteren Bereich. Nur 13 Prozent des gesamten Einzelhandels der Stadt befinden sich in der Innenstadt - viel zu wenig, um wettbewerbsfähig zu sein. Die Idee, am Rand des Stadthallenparks ein Gebäude zu errichten, hat nicht nur die IHK Chemnitz geäußert, sie kam von außen, von Stadtplanern und externen Gutachtern, die von Verantwortlichen aus dem Rathaus beauftragt wurden. Die Fläche am Rande des Stadthallenparkes ist eines der letzten Filetstücke im Kernbereich der Innenstadt. Wir als IHK müssen darauf hinweisen, dass das Gebäude eine bestimmte Mindestgröße haben muss. So wie es die Stadt derzeit plant, wird es nicht ausreichen. Wir brauchen an der Stelle großflächigen Einzelhandel. Notwendig ist ein Ankermieter, um mehr Passanten zu bewegen, über die Brückenstraße zu gehen.

Aber ist denn Einzelhandel immer noch so wichtig für die Entwicklung einer Innenstadt? Mittlerweile wird immer mehr im Internet eingekauft, der stationäre Einzelhandel verliert mehr und mehr an Bedeutung.

Roth: Richtig, der Internethandel ist ein Faktor. Die Mehrheit der Menschen möchte aber immer noch Sachen, die sie kaufen wollen, sehen, anfassen, riechen, anprobieren. Das kann das Internet nicht. Zudem gibt es Aussagen von Forschungsinstituten, dass der Online-Handel nicht ins Unendliche wächst. Und eine Stadt braucht ein attraktives, lebens- und liebenswertes Zentrum, das muss doch unser aller Ziel sein.

Kellnberger: Also, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich lese, die Geschäfte gehen kaputt wegen des Internets. Das ist doch nur eine Übergangsphase. Ich glaube da nicht dran. Die Leute wollen doch durch eine Innenstadt spazieren, sie wollen flanieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass das wiederkommen wird.

Welche Geschäfte müssten denn in ein mögliches neues Gebäude am Stadthallenpark?

Roth: Notwendig sind in der Innenstadt noch mehr Textil- und Schuhgeschäfte, vor allem solche, die attraktive, hochwertige Sortimente anbieten.

Hatte Zara nicht ein solches Sortiment? Die haben Chemnitz letztes Jahr verlassen.

Roth: Ja, Zara wie auch andere Geschäfte mit attraktiven Sortimenten sind weg, das ist sehr schade. Aber deren Rückzug liegt u. a. auch an zu geringen Kundenfrequenzen auf der Straße der Nationen und anderen Standorten.

Kellnberger: Ich stelle mir am Stadthallenpark ein vierstöckiges Gebäude vor. Im Erdgeschoss Einzelhandel, vielleicht für ein Kaufland oder einen Real, vielleicht auch einen kleinen Globus oder einen Edeka. Im ersten und zweiten Stockwerk Büros, es gibt in der Chemnitzer Innenstadt derzeit kaum noch größere, zusammenhängende Büroflächen. Und in den beiden oberen Stockwerken barrierefreie Wohnungen mit Balkonen, also auch für ältere Menschen, denn die wollen zunehmend wieder in der Innenstadt leben.

Der Stadtrat hat erst kürzlich beschlossen, den Stadthallenpark mit Veranstaltungen beleben zu wollen. Wenn am Stadthallenpark Menschen wohnen, droht da nicht schon der nächste Konflikt?

Kellnberger: Da gibt es doch Möglichkeiten, das im Vorfeld zu klären. Wer in die Innenstadt ziehen möchte, der weiß ja in der Regel auch, worauf er sich einlässt, dass er dann nicht verlangen kann, dass es dort immer ruhig ist.

Es scheint, als stößt eine Bebauung des Parks - auch eine teilweise Bebauung - in der Öffentlichkeit auf wenig Gegenliebe. Selbst die Ratsfraktionen äußern sich kritisch.

Roth: Die Äußerungen einiger Stadträte haben mich geschockt. Stadtentwicklung darf doch nicht Stillstand bedeuten, man muss sie sehr komplex und vorausschauend betrachten. Der Stadthallenpark kann mit unseren Vorschlägen eine Aufwertung erfahren. Zurzeit sind die Zinsen niedrig, das heißt, es gibt ein großes Interesse, in Chemnitz zu investieren. Das ist eine einmalige Chance für die Stadt, auf eine solche Situation haben wir doch jahrelang gewartet.

Wenn also gebaut werden sollte am Rande des Stadthallenparks - dann ergibt sich die Frage: Wie sollte gebaut werden?

Roth: Wir brauchen zunächst einen Investorenwettbewerb, der Anforderungen an eine wettbewerbsfähige Handels-Immobilie berücksichtigt. Das Gebäude muss etwas Besonderes sein. Es müsste sehr transparent sein, damit der Park nicht abgeschottet wird. Da gibt es viele Möglichkeiten, mit den Mitteln der Architektur den Park aufzunehmen und in das Gebäude zu ziehen. Grün und Wasser kann man integrieren. Und der Park könnte davon sogar in Umfang und Qualität profitieren, wenn man ihn in Richtung Marx-Monument erweitert. Die Brückenstraße muss so gestaltet werden, dass sie nicht mehr als Barriere wahrgenommen wird. Dann könnte der Park auf der anderen Straßenseite wieder aufgenommen werden, das Umfeld des Marx-Monumentes bietet viel Fläche, ist aber derzeit alles andere als vorzeigbar. Das Monument kann bewusst und geschickt mit einbezogen werden.

Kellnberger: Das ist die beste Idee, die ich seit langem dazu gehört habe. Den Park vergrößern in Richtung Brückenstraße, so muss es gemacht werden. Und dann ein Gebäude an die Straße der Nationen. Ich wäre sogar bereit, und würde die Zufahrt für meine Tiefgarage zum Terminal 3 mit anbinden, damit keine zweite Tiefgaragenzufahrt nötig ist. Die Tiefgarage am Terminal 3 könnte auch vergrößert werden.

Würden Sie sich denn auch selbst um das Objekt bewerben?

Kellnberger: Sicher. Ich stehe bereit, auch selbst zu bauen. Und wenn der Herr Kellnberger sagt, er macht das, dann macht er das auch. Wenn wir den Zuschlag bekommen, könnten wir 2017 planen, 2018 anfangen und wären 2019 fertig. Ich gebe hier mein Herzblut rein. Ich kann aber nur sagen, zerredet nicht alles, sondern macht endlich los. Es wäre zum Wohle von Chemnitz.