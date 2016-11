Das kann der erste Notarztwagen speziell für Babys

Im Klinikum ist der erste Rettungswagen Sachsens für früh geborene und kranke Säuglinge stationiert. Nicht nur der Transport der Frühchen ist anders als in herkömmlichen Rettungsautos.

Von Sandra Häfner

erschienen am 18.11.2016



Ein Rettungswagen, der mit Blaulicht mit Tempo 30 unterwegs ist? Ist keine optische Täuschung, sondern Realität: Im Klinikum Chemnitz ist seit gestern Sachsens erster Baby-Notarztwagen stationiert. Mit dem Auto werden in Zusammenarbeit mit dem Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge früh geborene und kranke Säuglinge aus Kliniken im Umland nach Chemnitz befördert. Damit das so schonend wie möglich passiert, ist das Auto sehr langsam unterwegs. Wie langsam, entscheidet der Arzt. Autofahrer werden über eine digitale Anzeige am Heck des Fahrzeuges informiert: "Achtung, Baby an Bord. Langsam fahren" ist da zu lesen.

Mehr als 50 Fahrten mit Rettungswagen unternehmen die Chemnitzer Kinderärzte jährlich ins Erzgebirge, Vogtland und nach Mittelsachsen. In Chemnitz könnten die Säuglinge optimal behandelt werden, sagt Chefarzt Axel Hübler von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Chemnitz. Die Einrichtung ist eine von drei Zentren in Sachsen für Früh- und Neugeborene; die beiden anderen befinden sich in Dresden und Leipzig. Bisher wurden die kleinen Patienten in einem Transport-Brutkasten in einem normalen Rettungswagen nach Chemnitz gebracht. Der letzte Krankentransport dieser Art erfolgte erst vergangene Woche aus dem Annaberg-Buchholzer Krankenhaus.

Das neue Fahrzeug ist mit einem Dämpfungssystem ausgestattet und sorgt nach Hüblers Worten damit für einen besonders sicheren und schonenden Transport der Babys. Der Brutkasten wird zudem nicht wie ältere Patienten auf einer Trage durch die hintere Tür in den Rettungswagen geschoben, sondern wird quer hinter der Fahrerbank befestigt. In herkömmlichen Rettungswagen gebe es erhebliche Erschütterungen und Vibrationen, die etwa durch das Anfahren und das Bremsen beim Fahren ausgelöst werden und kritisch für die Durchblutung des Gehirns Neugeborener seien, sagt der Chefarzt. Durch die spezielle Federung, die Nähe des Brutkastens zum Schwerpunkt des Wagens und die Befestigung der kleinen Intensivstation quer zur Fahrtrichtung werden die Erschütterungen auf ein Minimum reduziert, fügt er hinzu. Neben einem Kinderarzt, zumeist ein Spezialist für Neugeborene, ist immer eine Kinderkrankenschwester mit an Bord. Den Fahrer stellt der Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge. Das Fahrzeug soll in etwa vier Wochen einsatzbereit sein, kündigt Chefarzt Hübler an. Zunächst werden die Mitarbeiter in die Nutzung des Wagens eingewiesen. Das Auto wurde von der Björn-Steiger-Stiftung zur Verfügung gestellt.

Probleme bei der Nutzung des Wagentyps, wie sie 2012 andernorts immer mal wieder auftraten, soll es mit dem in Chemnitz stationierten Fahrzeug nicht mehr geben. Damals war das Untergestell, auf dem sich der Brutkasten befindet, zu weit oben angeordnet. Das Fahrzeug, das es nun in Chemnitz gibt, verfügt über eine modifizierte Ausstattung. "Mit dem neuen Auto gibt es die Probleme nicht mehr", so Chefarzt Hübler. Anna Eberchart, Sprecherin der Björn-Steiger-Stiftung, erklärt, dass das System jetzt bedienungsfreundlicher sei.

Mehr als 300 kranke Neugeborene versorgt die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin jährlich, darunter im vergangenen Jahr 67 Babys, die bei der Geburt weniger als 1500 Gramm wogen. Als zu früh geboren werden Kinder eingestuft, die vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kommen. Babys, die bis zur 28. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt erblicken, gelten als sehr kleine Frühchen. Trotz des neuen Wagens sei es aber nach wie vor das oberste Ziel, Frauen, bei denen eine Risikogeburt zu erwarten sei, zur Entbindung in die Chemnitzer Klinik zu bekommen, betont der Chefarzt.

Das Fahrzeug wurde finanziert durch Spenden, die die Björn-Steiger-Stifung in Chemnitz und der Umgebung gesammelt hat. "Es waren vor allem viele kleine Spenden aus der Bevölkerung", sagt Sprecherin Anna Eberchart. Die Stiftung übernimmt zudem die jährlichen Betriebskosten in Höhe von 13.000 Euro für das Auto. Dazu gehören der Tüv sowie die Elektronikversicherung. Zudem will die Stiftung dem Chemnitzer Klinikum noch einen weiteren Transport-Brutkasten im Wert von 100.000 Euro zur Verfügung stellen. Ein solches Gerät kann nicht nur in Rettungswagen eingesetzt werden, sondern auch zum Transport der Frühchen innerhalb des Krankenhauses.