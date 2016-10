Das traurige Ende des verstoßenen Jungschwans

Besucher des Schloßteichs sorgten sich seit Längerem um das Tier. Nun wurde es tot aus dem Wasser gefischt. Doch es gab auch schon schlimmere Zeiten.

Von Michael Müller

erschienen am 18.10.2016



Schlosschemnitz. Dass diese Geschichte unter Umständen kein gutes Ende nehmen würde, das hatte sich angedeutet: Seit mehreren Wochen konnten Besucher des Schloßteichs beobachten, wie einem junger Schwan das Leben von eigenen Artgenossen zur Hölle gemacht wurde. Während sich seine gleich alten Geschwister weiterhin unbehelligt im Umfeld der Eltern aufhalten durften, wurde ihm das verwehrt. Vor allem der eigene Vater habe ihn immer wieder heftig attackiert, schildern Beobachter. "Zuletzt hat er sich nicht einmal mehr ins Wasser getraut", so Falko Hirsch, der Betreiber der Gondelstation.

Seit dem Wochenende ist der verstoßene Schwan, der immer wieder unter Blättern am Uferbereich Schutz suchte, nun ganz verschwunden. "Am Samstagvormittag trieb er tot im Wasser", erzählt Hirsch. Polizeibeamte hätten das Tier aus dem Teich geborgen. Es habe augenscheinlich keinerlei Kampfspuren aufgewiesen, so Hirsch.

Musste es soweit kommen? In ähnlichen Fällen seien derlei bedrohte Tiere umgesetzt worden. In ein anderes Gewässer oder in ein Tierheim, sagt Maik Bohn, ein langjähriger Schwanenfreund, der mindestens einmal pro Woche auch die Schwäne am Schloßteich beobachtet. "So etwas geht aber nur mit der Genehmigung des jeweiligen Pächters", betont er. "Sonst gilt man am Ende noch als Wilddieb."

Der tote Schwan vom Schloßteich wurde nach Angaben der Stadt in die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen gebracht. "Dort wird das Tier nun routinemäßig untersucht, ob eine anzeigepflichtige Erkrankung vorliegt", so ein Sprecher.

Falko Hirsch von der Gondelstation sieht die Sache nicht sonderlich dramatisch. "So geht es nun einmal zu in der Natur", meint er. "Das muss man wohl akzeptieren." Anderswo würden Schwäne Jahr für Jahr gejagt und abgeschossen, ganz legal. "Da haben es die Tiere bei uns doch ganz gut." Zudem hätten in diesem Jahr deutlich mehr Jungtiere der Schloßteich-Schwanenfamilie überlebt als 2015. Damals war der Nachwuchs von ursprünglich acht auf drei Tiere geschrumpft. Die meisten davon hätten wilde Nerze, sogenannte Minke, gefressen. "Dieses Jahr gab es sieben Junge, von denen nun das zweite gestorben ist."