Dauerbaustelle auf der Zöllnerstraße nervt Anwohner

Seit mehr als zwei Jahren lässt ein Versorger im Umfeld des Brühls Leitungen verlegen. Die Auswirkungen reichen bis in Kinderzimmer und Küchen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 11.01.2017



Brühl. Baufortschritt sehe anders aus. Diesen Vorwurf machen Anwohner der Zöllnerstraße dem Chemnitzer Versorger Eins, der unter ihren Fenstern Rohrleitungen verlegen lässt. Schon seit reichlich zwei Jahren dauere die Sperrung deswegen an, beklagt eine Frau. "Zwei Jahre, um auf zirka 150 Metern Rohre zu verlegen", wundert sie sich.

Außerdem habe sie den Eindruck, dass bei den Arbeiten wenig Rücksicht auf die Anwohner genommen werde, deren Parkplätze wegen der Sperrung nicht erreichbar sind. "Statt erst mal an einer Stelle fertig zu werden, um die Parkplatzsituation nicht noch mehr zu verschlimmern, werden einfach immer noch mehr kleine Baustellen aufgemacht." Es gebe zwar Parkplätze auf den Hinterhöfen, aber nicht bei allen Häusern im Viertel, und der Platz dort reiche auch nicht für alle Autos der Bewohner. "Besonders schön ist das, wenn man von der Spätschicht kommt und dann kurz nach Mitternacht noch durchs ganze Viertel laufen muss, nachdem man endlich irgendwo einen Parkplatz gefunden hat", schildert die Betroffene und ergänzt: "Oder wenn man mit Kind unterwegs ist, oder Einkäufe hat." Das Argument des Versorgers und der Stadtverwaltung, wonach es sich ja nur um temporäre Einschränkungen handle, lässt sie nicht mehr gelten. "Das ist jetzt seit zwei Jahren Dauerzustand hier."

Die Auswirkungen reichten inzwischen bis zu den konkreten Lebensbedingungen von Familien. "Zwei Sommer lang konnten wir trotz der Hitze nicht mal im Kinderzimmer die Fenster öffnen zum Lüften, weil sofort alles voll Staub war", berichtet die Mutter. Auch der Kauf neuer Möbel werde verhindert: "Seit 2014 kochen wir in einer Küche, die halb auseinanderfällt, weil ohne saftigen Aufpreis natürlich keiner die Möbel zu Fuß mit der Sackkarre quer über die Baustelle und über den Fußweg anliefert", so die Frau.

Sie habe zudem beobachtet, dass die Straße schon mehrfach an denselben Stellen aufgegraben und wieder verschlossen worden sei. "An manchen Stellen jetzt schon das sechste Mal", ist sie sich sicher und fragt: "Wäre es nicht effektiver, die Arbeit gleich beim ersten Mal richtig zu machen? Dann könnte man sich das ständige Loch graben - Loch wieder zumachen nämlich sparen." Ihre Vermutung: "Weiß da A nicht, was B gemacht hat, und muss deshalb die Straße wieder aufreißen, um mal nachzugucken?" Einige Bäume an der Straße hielten sich noch tapfer, obwohl ihre Wurzeln rundherum abgegraben worden seien. "Wahrscheinlich ist am Ende der neue Berliner Flughafen noch eher in Betrieb, als dass man es schafft, 150 Meter Rohr zu verlegen", prophezeit sie spöttisch.

Ein Sprecher des Versorgers begründet die Dauer der Bauarbeiten auf Anfrage mit der Komplexität des Projektes, den Brühl neu zu erschließen. Denn neben dem Verlegen neuer Fernwärmeleitungen würden auch Trinkwasserleitungen und Abwasserkanäle erneuert. "Dabei hat die Versorgungssicherheit der Kunden die oberste Priorität", so der Sprecher. Dadurch und auf Grund von örtlichen Gegebenheiten und genehmigten Straßensperrungen könne es auch zu Überschneidungen der Bauarbeiten in einzelnen Straßenbereichen kommen.

Auch auf dem derzeit im Bau befindlichen Abschnitt der Zöllnerstraße würden Abwasser-, Trinkwasser- und Fernwärmeleitungen verlegt. "Auf Grund der unterschiedlichen Lage im Straßenbereich können diese Leitungen nur nacheinander verlegt werden", erklärt der Sprecher. Hinzu komme eine Vielzahl der Hausanschlussleitungen in dem dicht besiedelten Straßenbereich. Aus diesem Grund seien für jedes Haus mehrere einzelne Gräben notwendig gewesen. Um den neuen Abwasserkanal im Kreuzungsbereich Brühl/Zöllnerstraße zu verlegen, habe zudem vorher die vorhandene Trinkwasserleitung in dem Bereich umverlegt werden müssen.

Zwischen Brühl und Johann-von-Zimmermann-Straße sei die Zöllnerstraße inzwischen wieder freigegeben. Auf dem Abschnitt zwischen Johann-von-Zimmermann-Straße und Straße der Nationen sollen die Bauarbeiten voraussichtlich bis April abgeschlossen werden.