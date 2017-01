Debatte um Suche nach Kitaplatz

Der Bericht über ein spanisches Paar, das keinen Betreuungsplatz für seine Kinder findet, hat eine Reihe von Reaktionen ausgelöst. Sie zeigen: Das Paar ist kein Einzelfall.

Von Jana Peters

erschienen am 17.01.2017



In der Ausgabe vom Sonnabend berichtete "Freie Presse" auf Seite 9 von einem Paar, das seit September in Chemnitz lebt, aber keinen Betreuungsplatz für seinen zweijährigen Sohn und die vierjährige Tochter findet. Abel Garcia de la Reina Ramis und seine Frau Flor Garcia de la Reina Poenaru leiten das Ibis-Hotel in Kappel. Er ist Inhaber einer eigenen GmbH, das Paar hat seinen Hauptwohnsitz in Chemnitz und hat damit einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Doch gefunden hat es bisher keinen. Am Freitag stellte sich noch heraus, dass der Antrag auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung im Jugendamt nicht mehr auffindbar ist. Abel Garcia schickte die Kopie seines Antrages ins Amt. Man werde sich melden, hieß es.

Wenn sie bis Ende des Monats keinen Platz gefunden hat, wolle sie mit den Kindern zurück nach Spanien gehen, sagte Flor Garcia de la Reina Poenaru. Sie wolle, dass ihre Kinder Kontakt zu Gleichaltrigen haben und dadurch Deutsch lernen. Es sei auch nur schwer möglich, zu arbeiten und gleichzeitig die Kinder zu betreuen.

Die Reaktionen der Leser zeigen, dass es sich bei den Spaniern offenbar um keinen Einzelfall handelt. Besonders auf Facebook wurde das Thema intensiv diskutiert. "Ging uns auch so. Dann ca. 15 Kilometer entfernt einen Kitaplatz gefunden", schrieb eine Mutter. Eine weitere sagte, auch sie habe aktuell keinen Platz in einer Kita bekommen und erhalte nur Absagen. Eine Frau schrieb: "Als ich hierher gezogen bin, hatte ich auch ein Jahr lang keinen Kitaplatz, normal hier in Chemnitz." Zwei Kommentatoren fragten, warum es den Spaniern anders gehen sollte als allen anderen Chemnitzern. Eine Nutzerin wies darauf hin, dass die meisten Eltern einen Antrag auf Kinderbetreuung schon unmittelbar nach der Geburt der Kleinen stellen und trotzdem keinen Erfolg hätten.

Eine Kommentatorin machte sich Luft. Sollte ihr Ähnliches passieren wie den Spaniern, dann werde sie die Stadt verklagen. Ihre Freundin habe keinen Platz für den Sohn gefunden und habe zu Hause bleiben müssen, statt wieder arbeiten zu gehen. Da Elterngeld nur für ein Jahr beantragt gewesen sei, habe sie kein Geld bekommen. Auch eine Großmutter meldete sich per E-Mail bei "Freie Presse": "Als Oma habe ich miterlebt, wie meine Kinder nach einem Betreuungsplatz für unseren Enkel suchen und ich weiß, dass es vielen anderen jungen Familien in Chemnitz genauso geht." Sie deutet in ihrer Nachricht an, dass sie die Vergabepraxis der Plätze in Chemnitz anzweifelt.

Ein Mann schrieb, die Stadtverwaltung müsse "endlich mal lernen, dass sie Dienstleister für die Bürgerschaft ist; nicht umgekehrt".

In den Fall der spanischen Familie kommt derweil Bewegung. Das Paar erhielt am Sonntag einen Anruf einer selbstständigen Tagesmutter. Sie habe noch einen Platz für den Zweijährigen. Ein Vertrag ist aber noch nicht unterzeichnet.