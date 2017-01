Der besondere Tanz ins Jahr 2017

Mehr als 40 Mädchen und Jungen studieren in den kommenden Wochen den Walzer für den Opernball ein. Einige Bewerber mussten ihren Debütantentraum jedoch begraben.

Von Peggy Fritzsche

erschienen am 02.01.2017



Sebastian Neubert und Lena Rößler sind dabei: Sie gehören zu den Tanzschülern, die auf dem diesjährigen Chemnitzer Opernball debütieren dürfen. Dafür mussten sie sich Ende des Jahres jedoch richtig ins Zeug legen. Denn es gab so viele Bewerber wie noch nie. "Insgesamt 35 Paare hätten bei der Eröffnungszeremonie des Balls gern auf dem Parkett gestanden. Wir mussten uns aber nach dem Casting von zwölf Paaren verabschieden", so Tilo Kühl-Schimmel, Inhaber der Tanzschule Köhler-Schimmel. Er macht jetzt Ernst. Ab kommenden Sonntag wird er die Choreografie für den Einleitungstanz mit den verbliebenen 23 Paaren einstudieren. Für mehr als 46 Menschen ist auf der Tanzfläche im Opernhaus am Ballabend kein Platz.

Florian Dreyhaupt wird mit seiner Partnerin Ayline Khan beim Opernball debütieren. Dem 16-Jährigen flattern derzeit ein bisschen die Nerven. "Schließlich gehört der Ball zu den gesellschaftlichen Höhepunkten in Chemnitz." Tilo Kühl-Schimmel setzt noch einen drauf: "Für mich ist der Ball das wichtigste Ereignis des Jahres überhaupt", sagt er. "Deshalb habe auch ich Lampenfieber vor dem Auftritt meiner Schüler." Würden diese die Choreografie verhauen, käme die Enttäuschung schließlich auf den Lehrer zurück, ergänzt er. Florian Dreyhaupt und seine Partnerin werden deshalb an den kommenden Sonntagen aufmerksam den Tanzunterricht verfolgen. Jeweils anderthalb Stunden Unterricht an fünf Wochenenden: So lange veranschlagt Kühl-Schimmel für die Übung eines Wiener Walzers und einer Polonaise. "Die jeweils dreieinhalb Minuten dauernden Tänze zeigen die Debütanten zum Opernball."

Für den Auftritt der Tanzpaare gelten allerdings strenge Regeln. Ein bodenlanges, weißes Kleid und weiße Tanzschuhe für die Damen sowie ein schwarzer Anzug für die Herren sind Pflicht. "Außerdem darf keiner der Tanzpaare schon einmal Gast auf dem Chemnitzer Opernball gewesen sein", so Tilo Kühl-Schimmel. "Sonst wären es ja keine Debütanten."

Für Florian Dreyhaupt und seine Partnerin ist die letzte Bedingung kein Problem. Beide sind mit dem Ballgeschehen bisher noch nie in Berührung gekommen. "Da werden wir absolutes Neuland betreten", so der Abiturient vom Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft. Nur mit der Bekleidung hapert es noch: "Weder meine Tanzpartnerin noch ich haben bereits ein Outfit für den Ball", sagt er. "Darum müssen wir uns in den kommenden Tagen noch dringend kümmern."