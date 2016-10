Der entspannte Umgang mit Marx

Anfang der 1990er-Jahre sollte das Monument noch abgerissen werden. Heute hat sich die Beziehung gewandelt. Nun spricht der Bronze-Kopf sogar.

Von Jana Peters

erschienen am 29.10.2016



Fast 45 Jahre hat er geschwiegen, aber jetzt reicht es ihm. Karl Marx macht den Mund auf und kommentiert mit tiefer Stimme das Geschehen in der Stadt und in der Welt, redet über Proletarier in Chemnitz, Vogeldreck auf seinem Haupt und Toleranz. Zu erleben ist das heute und morgen von 18 bis 22 Uhr. Das Ganze ist eine Marketingaktion der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft CWE. Sie möchte das lange Wochenende dafür nutzen, Chemnitzer, die zu Besuch zu Hause sind, auf die positive Entwicklung der Stadt aufmerksam zu machen und vielleicht für einen Job zu begeistern.

Der Umgang mit dem Monument hat sich in den vergangenen Jahren verändert. In den 1990er-Jahren wurde heftig über einen Abriss dieses Symbols des Sozialismus diskutiert. Heute dagegen ist es zum Kultobjekt geworden. Marx findet sich gedruckt auf T-Shirts, die deutschlandweit bekannte Band "Seeed" drehte 2013 ein Musikvideo vor ihm und die Stadt selbst organisiert seit zwei Jahren im Sommer kostenlose Konzerte für junge Leute unter dem Titel "Rock am Kopp".

Touristen würden mit Chemnitz in erster Linie den Marx-Kopf verbinden, sagt CWE-Chef Sören Uhle. Das müsse das Stadtmarketing ausnutzen. Gerade beim Thema Arbeit sei das naheliegend. Die junge Generation habe zudem kaum eine Beziehung mehr zu dem Denkmal, was eine Chance sei, um es mit neuen Bildern zu belegen. "Wir haben Marx viel zu lange ignoriert", so Uhle.