Der himmelblaue Kreißsaal mit Stadion-Kulisse und Tor am Bett

Das Klinikum Chemnitz hat einen Geburtsraum im Design des Chemnitzer FC in Betrieb genommen. Nicht alle sind von der Idee angetan - selbst im eigenen Haus nicht.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 15.04.2017



Er habe schon die lustigsten Dinge erlebt, sagt Jörg Stolle, Oberarzt und Leiter der Abteilung Geburtshilfe am Klinikum Chemnitz. "Wir hatten Väter, die eine CFC-Fahne mit zur Geburt ihres Kindes gebracht und damit den Kreißsaal geschmückt haben", berichtet Stolle. Das können sie sich künftig sparen: Am Donnerstag hat das Klinikum einen CFC-Kreißsaal vorgestellt.

Dabei handelt es sich um einen der vier bereits existierenden Geburtsräume, der in den vergangenen Monaten in den Farben des Fußball-Drittligisten umgestaltet wurde. Zum neuen Design gehören unter anderem ein Tor gegenüber dem Bett, eine Jalousie mit dem Foto der Community-for-you-Arena und eine Fußball-Lampe. Den Saal hat der Chemnitzer Künstler Robert Reinhold im Auftrag des Klinikums gestaltet, die Kosten belaufen sich laut Geschäftsführer Dirk Balster auf einen vierstelligen Euro-Betrag.

Chefarzt Lutz Kaltofen sagt, im Klinikum seien schon viele Welt-, Europameister und Olympiasieger sowie Spieler und Trainer des CFC beziehungsweise des FC Karl-Marx-Stadt Eltern geworden. "Warum sollten wir die Verbindung zum Sport und zum CFC also nicht mit einem Kreißsaal zum Ausdruck bringen?" Kaltofen nennt das eine "flippige Idee", dank deren Umsetzung CFC-Anhänger ihr Fansein nun auch "während der hochemotionalen Stunden der Geburt ausleben könnten". Den Plan dafür habe man schon lange gefasst, so Kaltofen. Er ist zudem kein Novum: Kreißsäle im Design des jeweiligen Fußballvereins gibt es unter anderem bereits in Dortmund und Nürnberg.

Wer nun möchte, dass sein Kind in dem himmelblauen Zimmer zur Welt kommt, kann sich bei einem der alle zwei Wochen stattfindenden Elterninformationsabende melden. "Eine Garantie, dass das klappt, können wir aber nicht geben", sagt der Chefarzt. Für den umgekehrten Fall, dass die drei anderen Kreißsäle belegt sind, eine Frau aber auf gar keinem Fall vor einem Fußball-Stadion und einem Tor entbinden wolle, gebe es auch eine Lösung. "Wir haben eine zweite Jalousie, die wir vor das Stadionbild ziehen können. Und wir könnten eine spanische Wand aufstellen", so der Mediziner.

Spieler des CFC lobten die Idee. Julius Reinhardt sprach von einem Alleinstellungsmerkmal für Chemnitz. Tim Danneberg ergänzte: "Daran sieht man: Die Stadt lebt den Fußball." Und Aufsichtsratsmitglied Lutz Wienhold sieht im CFC-Kreißsaal ein Bekenntnis hiesiger Unternehmen zum Fußball-Drittligisten.

Bei den Geburtshelfern stieß die Idee allerdings auf ein geteiltes Echo, berichtet die leitende Hebamme Kerstin Ruitz. "Am Anfang dachten manche an einen Scherz", sagt sie. Die Meinungen ihrer Kolleginnen reichten von "tolle Idee" bis "Schwachsinn". "Ob CFC-Fan oder nicht, ich finde, es ist gut geworden", sagt Ruitz. Beschwerden von Eltern habe es auch noch nicht gegeben. In dem Saal fanden bereits einige Geburten statt.

Befürchtungen, dass die Idee um sich greift und künftig auch OP-Säle zur Fußball-Arena umgestaltet werden, müsse man im Übrigen nicht haben, meint Chefarzt Kaltofen. "Das halte ich für übertrieben. Da schläft der Patient ja die meiste Zeit."