Der neue Sohn aus Syrien

Eine Familie aus Chemnitz wollte ein Pflegekind aufnehmen. Jetzt lebt ein heute 18-jähriger Flüchtling bei ihr. Das Zusammenleben ist ganz anders als es sich das Ehepaar vorgestellt hat.

Von Jana Peters

erschienen am 26.01.2017



Die beiden Kinder waren aus dem Haus. Maria und Stefan Collberg* spürten, dass sie sich nicht nur mit sich selbst befassen wollten und noch viel zu geben haben. Sie wollten etwas Gutes tun, beschreibt Maria Collberg, weil es ihnen selbst doch an nichts fehle. So kamen sie auf den Gedanken, ein Pflegekind aufzunehmen.

Sie trafen sich mit Esther Neubert. Die Sozialpädagogin arbeitet für den Caritas-Verband. Sie berät Pflegeeltern und solche, die es werden wollen. Und sie hatte auch ein Angebot: Der 17-jährige Mohammed Al Sayed* aus Syrien wolle gern die Sammelunterkunft, in der er lebte, verlassen und sehne sich nach einer Familie. Zweifel kamen dem Ehepaar dann doch. "Können wir ihm geben, was er braucht? Sind wir dafür nicht schon zu alt?", hätten sie sich gefragt, berichtet die 54-Jährige. Ihr Mann ist zwei Jahre älter als sie. Weitere Ängste kamen. So fragten sie sich, wie die verschiedenen Kulturen vereinbar seien und ob sie genügend Zeit für den jungen Mann haben würden, denn beide gehen in Vollzeit arbeiten. Doch sie packten ihre Ängste beiseite und lernten Mohammed kennen.

Zunächst kehrte er abends immer wieder ins Clearinghaus - so heißt der Ort, an dem alleinreisende minderjährige Flüchtlinge leben - zurück. Doch weil sie sich gut verstanden, seien sie schnell dazu übergegangen, dass der damals 17-Jährige bei ihnen einzieht. Sie räumten eines der Kinderzimmer aus und für den neuen Bewohner ein. "Jetzt haben wir noch einen Bruder", würden ihre zwei Kinder sagen, so Collberg. Die Reaktionen in ihrem privaten Umfeld seien durchweg positiv, berichtet die Mitarbeiterin einer Krankenkasse. Aber sie wisse, dass nicht jeder dem Thema positiv begegne. Aus Angst vor möglichen Anfeindungen gegen sie oder ihren Pflegesohn wahrt sie die Anonymität.

Mohammed berichtet, dass er im Alter von 16 Jahren seine Stadt Damaskus verließ. Er ist das zweitjüngste von sechs Geschwistern. Seine Familie lebe nach wie vor dort, sie komme zurecht, alle seien gesund. Doch er sei in dem Alter gewesen, in dem er hätte zur Armee gehen müssen. Darum schickten ihn seine Eltern nach Deutschland. Jetzt sei er zwar allein und wisse nicht, wann er sie wiedersehen kann. Aber zur Armee zu gehen, hätte den sicheren Tod bedeutet, sagt der 18-Jährige. Mit seinen Eltern telefoniert er täglich übers Internet. Auch mit seinen Pflegeeltern haben sie schon gesprochen. "Ich habe jetzt eine Familie gefunden, die so ist wie meine Familie in Syrien", sagt Mohammed und lächelt Maria Collberg an. Er wirkt schüchtern und zurückhaltend. Am Anfang, gibt er zu, habe er Angst gehabt, irgendetwas falsch zu machen in seiner deutschen Familie.

Seit Juli lebt er nun bei dem Ehepaar. Anfangs sei es sprachlich noch etwas schwierig gewesen, doch mittlerweile spricht der 18-Jährige zwar nicht perfekt, aber flüssig Deutsch. Und wie klappt das mit den Kulturen? Der junge Mann ist Moslem, Collbergs sind Atheisten. Sie seien selbst erstaunt, wie unkompliziert alles funktioniere, so Maria Collberg. Es gebe eben kein Schweinefleisch mehr. "Na und?" fragt sie, das sei ohnehin ungesund. Mohammed sei besser erzogen als ihre eigenen Kinder, gibt die zweifache Mutter lachend zu. Er sei ordentlich, helfe im Haushalt und beim Einkaufen. Auch nach längerem Überlegen fallen ihr keine größeren Probleme ein. Das Zusammenleben mit dem jungen Mann sei sehr bereichernd, sagt Collberg. Es komme unglaublich viel an Liebe und Dankbarkeit zurück, sagt die 54-Jährige. Durch Mohammeds Erzählungen von seiner Familie in Syrien lerne sie, mit dem zufrieden zu sein, was sie hat.

Mohammed geht täglich zum Deutschunterricht. Probeweise besucht er zudem zweimal in der Woche die neunte Klasse eines Gymnasiums. Das gefalle ihm gut, der Unterricht sei sehr interessant. Nur sprachlich könne er noch nicht alles meistern. Sein Tagesablauf fülle ihn aber nicht aus. Er langweile sich, wolle noch mehr lernen. Doch da sein Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, darf er weder arbeiten noch ein Praktikum absolvieren. In Syrien habe er einen Schulabschluss der neunten Klasse gemacht, gemeinsam mit dem Diplom einer Kfz-Werkstatt, in der er vier Jahre lang arbeitete. Sein Traum: "Ich möchte Mechatroniker werden."

So wie Mohammed gehe es vielen minderjährigen Flüchtlingen in Chemnitz, berichtet Esther Neubert. Sie suche darum händeringend Pflegefamilien. Auch Paten wären sehr hilfreich. Denn die Jugendlichen müssen mit ihrem 18. Geburtstag das Clearinghaus verlassen, wüssten aber kaum, wie der Alltag in Deutschland funktioniert.

*Namen von der Redaktion geändert.