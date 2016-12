Deutlich mehr Polizisten an Galerie Roter Turm im Einsatz

erschienen am 30.12.2016



Chemnitz. An und in der Einkaufsgalerie Roter Turm in der Innenstadt sind derzeit deutlich mehr Polizisten in Uniform im Einsatz als üblich. Auch Spürhunde durchstreifen die Gänge. Der Geschäftsbetrieb läuft normal weiter. Das Aufgebot an der Galerie wurde am Nachmittag nochmals aufgestockt. Sechs weitere Fahrzeuge fuhren vor.

Laut Polizeisprecherin Jana Kindt handelt es sich um einen Einsatz, der im Zusammenhang mit der gestrigen Bombendrohung in der Einkaufspassage Sachsen-Allee in Hilbersdorf steht. Näher ins Detail ging sie bislang nicht. Nach einem mehrstündigen Einsatz war die Sperrung der Sachsen-Allee in der vergangenen Nacht aufgehoben worden. (micm/dy)