Die Frau, die sich Zeit nimmt

Die evangelische Krankenhaushilfe im Klinikum gibt es seit 20 Jahren. Brunhilde Schütze leitet die Freiwilligen an und übernimmt Aufgaben, um die sich das Pflegepersonal nicht kümmern kann.

Von Lisa Oder

erschienen am 08.04.2017



Zielstrebig läuft Brunhilde Schütze die Gänge auf dem Weg zur Station entlang, der lange grüne Kittel schwingt mit. Sie ist die Einsatzleiterin der sieben grünen Damen und Herren des Chemnitzer Klinikums, die es im April 20 Jahre gibt. Jeden Mittwoch besucht sie Patienten der Aufnahmestation an der Flemmingstraße. Die meisten dort treffe sie nur einmal, denn viele werden nach spätestens einer Woche auf eine andere Station verlegt oder entlassen.

Bevor Schütze zu den Patienten geht, spricht sie sich mit den Krankenpflegern ab. Danach klopft sie erst an der Tür, bevor sie die Zimmer betritt. "Darf ich Sie mal stören?", lautet Schützes erste Frage stets. Patientin Piroska Kraus hat nicht viel von Zuhause mitgebracht, denn sie wird wie die meisten Patienten der Station nicht lange bleiben. Auf ihrem Bett liegt ein Roman und den Nachttisch schmücken ein paar Osterglocken. Die 88-Jährige stört sich nicht an dem Besuch, denn sie beginnt gleich ein Gespräch mit der Helferin, obwohl sie noch nie von den grünen Damen gehört habe.

Kraus spricht mit Schütze über die Magen-Darm-Probleme, wegen denen sie vor einigen Tagen herkam, über ihre drei Söhne und ihr Heimatland Ungarn. Die Ärzte haben ihr zufolge keine Ursache für die Beschwerden gefunden. Schütze weist die Patientin darauf hin, dass Nebenwirkungen ihrer Medikamente der Grund für die Krankheit sein könnten. Die Chemnitzerin kennt sich mit Medikamenten aus, sie hat bis 2005 als Pharmazieingenieurin in einer Apotheke gearbeitet. Medizinische Fragen würden sie heute noch interessieren. Doch Diagnostik und Behandlung überlässt sie den Ärzten und dem Pflegepersonal. Sie sieht ihre Aufgabe eher darin, deren Arbeit zu ergänzen. "Medizinisch wird alles getan, aber Seele und Psyche bleiben oft auf der Strecke", sagt Schütze. Das Fachpersonal habe keine Zeit, sich die Sorgen der Menschen anzuhören. Mit ihren Besuchen möchte Schütze ihnen Mut machen, dass die gesundheitliche Krise auch wieder vorbei gehen kann. Patientin Piroska Kraus hat Glück: Ihr Sohn holt sie noch am gleichen Tag ab, um sie nach Hause zu bringen. "Danke für den schönen Besuch", sagt die 88-Jährige am Ende des Gesprächs.

Gerade solche Unterhaltungen motivieren Schütze. Häufig würde sie mit den Patienten über persönliche Erlebnisse oder Politik sprechen. Sie redet allerdings nicht nur, sondern kümmert sich oft um Wünsche der Patienten. So habe sie schon einer Frau einen 50-Euro-Schein gewechselt, Patienten Ohropax in der Apotheke gekauft, weil die Bettnachbarn zu laut schnarchen und Bücher zurück zur Bibliothek des Klinikums gebracht, berichtet Schütze.

An fast 50 Krankenhäusern und Pflegeheimen in Sachsen nehmen sich ungefähr 300 Mitglieder der evangelischen Kranken- und Altenhilfe für Patienten Zeit. Warum die Helfer gerade einen grünen Kittel tragen müssen, weiß Schütze nicht. Brigitte Schröder, die Ehefrau des ehemaligen Außenministers Gerhard Schröder (1910 bis 1989), gründete 1969 die evangelische Krankenhaushilfe. Inspiriert habe sie dabei der amerikanische "Volunteer Service", den sie auf einer Reise in die USA kennenlernte. "Vielleicht sind es grüne Kittel, weil die Farbe für Hoffnung steht", vermutet Brunhilde Schütze.

Als Einsatzleiterin stehe sie häufig im Kontakt mit der Geschäftsleitung des Klinikums und der Landesbeauftragten der evangelischen Kranken- und Altenhilfe Ingrid Neubert. Wenn es neue Freiwillige gibt, teilt sie sie einer Station zu. Dabei sei nicht jeder Helfer für alle Aufgaben geeignet. Die Chemnitzerin erinnert sich noch daran, wie sie einer älteren Patientin im Sterben beistand. "Ich konnte nicht mehr tun, als ihren Arm zu streicheln und einfach für sie da zu sein", erzählt Schütze. Die Situation sei nicht leicht für sie gewesen. Aber so hatte sie das Gefühl, die kranke Frau habe in Ruhe sterben können. Niemand der Freiwilligen werde dazu gezwungen, für den Patienten auch in solchen Fällen da zu sein.

Ihr Glaube ist für Brunhilde Schütze und die Landesbeauftragte Ingrid Neubert zwar wichtig, aber nicht der Hauptgrund für ihr Engagement. Die eventuelle Konfession der Helfer oder der Patienten spiele bei der ehrenamtlichen Arbeit keine Rolle, versichert Neubert.

Neben ihrem Teilzeit-Beruf im Klinikum muss Neubert beispielsweise Fortbildungen organisieren und die Standorte der grünen Damen in ganz Sachsen besuchen. Da bleibe ihr wenig Zeit für die Familie. "Aber wenn ich den Enthusiasmus der Helfer in den Einrichtungen sehe, macht das alles wieder wett", sagt Neubert.