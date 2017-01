Die Simson als Kultobjekt

Die Leidenschaft der acht Gruppenmitglieder gilt dem aus DDR-Zeiten stammenden Kult- Moped. Jetzt wartet ein besonderes Projekt.

Von Sandra Häfner

erschienen am 13.01.2017



Es ist Baujahr 1980, grün, mit pinkfarbenen Blümchen verziert, auch Felgen und Rahmen leuchten pink - die Simson von Sophie Lehmann ist ein Hingucker. Die 27-Jährige ist großer Fan der Zweirad-Marke aus Thüringen. Auch wenn die Mopeds, die zu DDR-Zeiten das Straßenbild mitbestimmten, lange nicht mehr produziert werden: Für Sophie Lehmann und Matthias Gernhardt ist Simson-Fahren ein Lebensgefühl. "Es ist einfach Kult", sagt er. Während die Chemnitzerin damit vor allem den typischen Geruch des Sprits - ein Benzin-Öl-Gemisch - verbindet, sieht ihr Lebensgefährte in den Fahrzeugen auch ein Stück DDR-Geschichte. "Für mich ist Kult, was damals produziert wurde", so der 33-Jährige. An seiner Simson - Baujahr 1984 und in den Farben Schwarz und Kiwi-light - schraubt er vorzugsweise mit altem DDR-Werkzeug: "Da habe ich was in der Hand, das seit eh und je hält", sagt er.

Trotz der Tatsache, dass ihre Simsons mittlerweile das Oldtimer-Alter erreicht haben, stellen die Zweirad-Fans fest, dass die Nachfrage nach den Mobilen wieder steigt. Vermehrt fahren junge Leute damit, hat Matthias Gernhardt beobachtet. Simsons seien günstiger in der Anschaffung als Roller und könnten auch schneller fahren. Während ein Roller nur bis 45 Kilometer pro Stunde schaffe, zeige die Tachonadel einer Simson bis zu Tempo 60 an, so Sophie Lehmann. Sie und ihr Lebensgefährte nutzen ihre Räder im Alltag. So fährt Matthias Gernhardt mit seiner Simson gern im Sommer zur Arbeit. Die Leidenschaft des Paares für Simson, Schwalbe, Star & Co. mündete in der Gründung einer Simson-Gruppe. Freunde seien bereits Mitglieder in solchen Gruppen gewesen.

"Wir wollten aber unsere eigene", so Gernhardt. Gesagt, getan. Am 11.6.16 gründeten er und Sophie Lehmann die Chemnitzer Zweitaktbande. Ihnen sei wichtig gewesen, dass der Name Chemnitz im Namen auftaucht. Und auch im Logo. Das erinnert an das originale SimsonLogo und zeigt in einem Tacho die Züge von Karl Marx sowie die Zahlen des Gründungsdatums.

Acht Mitglieder zählt die Zweitaktbande und die pflegen ein reges Gemeinschaftsleben. Neben monatlichen Treffen fahren die sieben Männer und Sophie Lehmann in der warmen Jahreszeit gern zu Simson-Treffen und unternehmen Ausfahrten. Eine Nachtfahrt auf Burg Scharfenstein, ein Ausflug zur Sommerrodelbahn nach Augustusburg und die Teilnahme am größten Simsontreffen in Zwickau gehörten dazu. Und die Nikolausfahrt, mit der die Truppe erstmals in die Öffentlichkeit trat. Auslöser war eine verlorene Facebook-Wette: Gernhardt hatte ein Foto gepostet und gewettet, dass weniger als 100 Nutzer es mit dem Gefällt-mir-Button codieren. In kurzer Zeit war die 100 überschritten. Als Wetteinsatz fuhren die Zweitaktbande und andere Moped-Fans als Nikoläuse verkleidet zum Karl-Marx-Kopf. "Da haben wir Blicke auf uns gezogen, vor allem von Kindern", so Gernhardt. Für die Kleinen hatten sie Schoko-Nikoläuse im Gepäck. Die Ausfahrt am 6. Dezember soll Tradition der Gruppe werden.

Über neue Mitglieder, bei dem derzeitigen Männerüberschuss vor allem über Frauen, freuen sich Sophie Lehmann und Matthias Gernhardt. Sie legen Wert auf eine vernünftige Fahrweise der Mitglieder. Tuning und damit ein Hochrüsten lehnen sie ab. "Umbauten sollten im Rahmen bleiben und die Straßenverkehrsordnung eingehalten werden", betont Matthias Gernhardt.

Und dann ist da noch das neue Gruppenprojekt der Zweiradfahrer. Eine S 50 B von 1982 soll zum Musterstück der Truppe aufgebaut werden. Die Simson, die künftig mit einem Hänger zu Treffen gefahren werden soll, liegt in Einzelteilen in einer Garage. In den Aufbau soll sich jedes Gruppenmitglied mit seinen Fähigkeiten einbringen. "Jeder weiß viel, zusammen weiß man mehr. Das Projekt schweißt uns zusammen", sagt Sophie Lehmann. Es soll Jugendlichen zeigen, dass es noch etwas anderes gibt als Smartphones und Tablets, meint ihr Lebensgefährte. "Damit erhalten wir den Ostkult", fügt er hinzu.