"Die einzigartige Chance"

Barbara Ludwig und Ferenc Csák über die Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt und was das mit Stadtentwicklung zu tun hat

erschienen am 20.09.2016



Kulturbetriebsleiter Ferenc Csák kennt Pécs, Kulturhauptstadt Europas 2010, gut. Der Titel habe dafür gesorgt, dass junge Leute weniger oft von dort wegziehen. Für Chemnitz sehen er und Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig ähnliche Möglichkeiten. Darüber, was in Pécs gelang und was der Titel für Chemnitz bringen könnte, sprach Jana Peters mit den beiden.

Freie Presse: Herr Csák, Sie haben als Regierungsbeauftragter die Entwicklung der ungarischen Stadt Pécs zur Europäischen Kulturhauptstadt 2010 mitbegleitet. Haben Sie die Idee zur Bewerbung mit nach Chemnitz gebracht?

Ferenc Csák: Generalintendant Christoph Dittrich war bereits vor zwei Jahren mit der Idee an Frau Ludwig herangetreten. Ich war nur der Verstärker.

Frau Ludwig, war die Erfahrung, die Ferenc Csák in Sachen Kulturhauptstadt hat, ein Grund, ihn einzustellen?

Barbara Ludwig: Nachdem ihn der Stadtrat gewählt hatte, war meine erste Bitte an ihn, mit seiner Erfahrung zu analysieren, ob wir uns als Europäische Kulturhauptstadt bewerben sollten. Herr Csák war schon ein Teil des Schlüssels dafür, dass die Idee reifte.

Auf Facebook gab es nach Bekanntwerden des Vorhabens in Chemnitz sehr scharfe Kritik. Man könne sich als hässlichste Stadt bewerben, war da zu lesen. Frau Ludwig, wie gehen Sie mit solchen Kommentaren um?

Ludwig: Auch garstige Rückmeldungen nehme ich ernst. Allerdings kenne ich aus den letzten zehn Jahren fast kein größeres Projekt, bei dem nicht am Anfang die Zweifler am lautesten waren. Das ist ein Teil des Weges. Jetzt kommt es darauf an, dass wir mit den Leuten ins Gespräch kommen. Die Kulturhauptstadtidee ist ein Stadtentwicklungsprozess. Dabei geht es um viel mehr als dieses eine Jahr. Das wissen viele nicht. Auch ich habe mich mit dem Thema Kulturhauptstadt nur deshalb intensiv beschäftigt, weil ich als Ministerin die Görlitzer Bewerbung für 2010 zwei Jahre mit Freude unterstützt habe. Darum weiß ich, dass das für Chemnitz ein Thema ist.

Herr Csák, wie haben die Einwohner von Pécs ganz am Anfang reagiert?

Ferenc Csák: Die waren wirklich skeptisch. Weil die Idee, genau wie in Chemnitz, ganz plötzlich da war.

Und wie hat es die Stadt, mit ihren rund 150.000 Einwohnern dann geschafft, sich gegen die Mitbewerber, unter anderem Budapest, durchzusetzen?

Csák: In der Bewerbung müssen drei Fragen beantwortet werden: Wieso braucht diese Stadt den Titel? Womit kann sie ihn verdienen? Und was wird sie damit machen? Ich glaube, die Zeit, wo europäische Hauptstädte Kulturhauptstädte werden, ist vorbei. Heute bekommen den Titel Städte, die ihn brauchen und das auch beweisen können. Das hat Pécs geschafft.

Wie hat sich die Stadt seitdem verändert?

Csák: Grundlegend. Im Programm waren von vornherein Maßnahmen drin, die auf die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt abzielten. Der Erfolg einer Kulturhauptstadt misst sich nicht im Austragungsjahr, sondern wie toll die Bewerbung war, zeigt sich in den nächsten zehn Jahren. Und da hat Pécs einen enormen Fortschritt gemacht, bei Übernachtungen, Tourismus und Wirtschaft. Auch die Bindung der Jugendlichen an die Stadt hat sich verstärkt. Viele Städte sind wie Fähren, die zwischen einem sicheren und einem unsicheren Ufer hin und her fahren. Die Aufgabe einer Kulturhauptstadt ist es, diese Fähre mindestens für 15 Jahre lang an der sicheren Seite festzumachen. Das ist auch mit Pécs geschehen.

Können Sie Beispiele nennen, was sich getan hat?

Csák: Es waren vier große Projekte: Ein neues Konferenz- und Konzertzentrum, die Revitalisierung der Parks und Plätze, der Ausbau und die Revitalisierung der Porzellanmanufaktur Zsolnay, die man vielleicht mit dem doppelten Areal der Wandererwerke vergleichen kann, und die Neugestaltung des Wissenschaftszentrums, in dem die Bibliotheken der Universität und der Stadt zusammengelegt wurden. Auch die Anbindung an die Autobahn kommt dazu.

Frau Ludwig, Sie haben gesagt, Sie möchten jetzt mit den Chemnitzern ins Gespräch kommen. Wie wird das passieren?

Ludwig: Wir werden zunächst die Einwohnerversammlungen am 23. September im Zentrum und am 28. Oktober im Süden dafür nutzen.

Worüber genau sollen die Chemnitzer nachdenken? Welche Ideen sind gefragt?

Csák: Man muss zuerst klar sagen, dass es keine Kulturveranstaltung ist. Die Chemnitzer sollten sich Gedanken machen über Fragen, zum Beispiel wie sie mit ihrem Verein vorankommen möchten. Es gibt sehr viel Ehrenamt in der Stadt, mit dem viel aufgebaut wurde. Die Frage ist, wie wollen wir das für die nächste Generation bewahren? Es geht nicht darum, ob wir uns den Titel leisten können, sondern die Frage ist, was zu leisten wir gemeinsam im Stande sind. Man kann nicht Experten einfliegen lassen, man kann nicht bei irgendwelchen Vollprofis die Broschüre bestellen und die dann als Bewerbung in Berlin abgeben. Das müssen wir schon selber rausschwitzen. Ludwig: Eine Überlegung könnte sein zu sagen, die heute Elfjährigen sind die Generation Chemnitz. Die wären 20 Jahre alt, wenn wir Kulturhauptstadt sind. Man könnte die Teilnehmer der Einwohnerversammlung fragen, wie die Stadt sein soll, wenn ihre Kinder oder Enkel 20 sind.

Frau Ludwig, was würden Sie sich wünschen, was sich in Chemnitz durch die Bewerbung verändert?

Ludwig: Es geht ums Klima und die Attraktivität der Stadt. Das sind Imagefragen, von denen unsere Unternehmen, aber auch die Menschen selbst hier profitieren würden. Infrastrukturell sind wir dabei, dass das Stadtquartier Brühl mit Bibliothek zum Universitätsquartier weiter ausgebaut wird. Wir werden am Opernhaus bauen. Ein entscheidender Faktor für die Stadt ist die Kreativwirtschaft, weil sich Unternehmen und Kreative brauchen. Wir möchten ein Ort sein, wo beide gern und gut leben. Außerdem haben wir die Bebauung und Verdichtung der Innenstadt auf der Tagesordnung. Beim Bewerbungsprozess geht es auch darum, sich mit den eigenen Schwächen auseinanderzusetzen. Chemnitz hatte immer schon das Trauma, im Schatten von Leipzig und Dresden zu stehen. Für mich ist die Kulturhauptstadt-Bewerbung die einzigartige Chance, sich aus diesem Trauma zu lösen.

Sie sagen, Sie wollen mit den Chemnitzern überlegen, ob man sich bewirbt. Aber gibt es denn überhaupt noch einen Schritt zurück? Wäre das nicht eine riesige Niederlage?

Ludwig: Wenn ich möchte, dass die Idee von der Bevölkerung mitgetragen wird, ist die Frage, ob ich mit einem Beschluss vorangehe und sage: Jetzt folgt mir mal. Oder ob ich der Bevölkerung die Chance gebe, darüber ins Gespräch zu kommen, Ideen einzubringen, vielleicht Ablehnung zu formulieren. Es macht nur Sinn, sich auf den Weg zu machen, wenn das Vorhaben zumindest von Teilen der Bevölkerung mitgetragen wird. Da muss ich auch einkalkulieren, dass es anders ausgehen kann.

Was passiert, wenn sich Chemnitz bewirbt und dann den Titel doch nicht bekommt?

Ludwig: Die EU hat es geschafft, aus der Bewerbung zur Kulturhauptstadt eine Arbeitsgrundlage für eine langfristige und nachhaltige Stadtentwicklung zu machen. Es geht darum, dass Gäste kommen, dass Infrastruktur weiterentwickelt wird, dass wir den Fernbahnanschluss dann auf alle Fälle bekommen. Wir sind auch dabei, eine Kulturstrategie zu entwickeln, die die Kulturhauptstadtbewerbung mit in den Blick nimmt. Diese Strategie wird es in jedem Fall geben. Wir müssen uns immer die Frage stellen, was wir tun, wenn wir nicht Kulturhauptstadt werden. Und am besten ist, dass wir dann die meisten Dinge trotzdem tun. Wir würden sicher kein Programm in dieser Größe für 2025 entwickeln. Aber das Ziel ist, dass wir bis auf das konkrete Programm alles andere auch tun. Wenn wir den Auftrag durch den Stadtrat bekommen, wenn wir spüren, dass die Chemnitzer zumindest positiv skeptisch und zum Teil begeistert sind, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir eine große Chance haben. Dazu kommt, dass wir uns ja im Prinzip schon auf den Weg gemacht haben, mit dem Programm für die 875-Jahr-Feier. Das ist sozusagen eine Etappe.

Chemnitz würde sich für den Titel 2025 bewerben. Sind Sie dann noch Oberbürgermeisterin?

Ludwig: Das ist glücklicherweise nicht die Frage. Entscheidend ist, dass wir dann Kulturhauptstadt werden. Wenn man das von einer Person abhängig macht, macht man es falsch.