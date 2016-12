Die große und die kleine Conny

Kurz nach Weihnachten vor einem Jahr wurde Cornelia Kamberi geboren. Hinter ihrem Namen verbirgt sich eine Geschichte von Flucht und Sorgen, aber auch die einer ganz besonderen Freundschaft.

Von Jana Peters

erschienen am 24.12.2016



Zuerst tat ihr das Kind leid. "So ein altmodischer Name", habe sie gedacht. Aber dann kam doch der Stolz. "Cornelia Kamberi, das klingt doch wie eine Opernsängerin", sagt Cornelia Schubert. Das kleine Mädchen, geboren kurz nach Weihnachten vor einem Jahr, wurde nach ihr benannt. Mittlerweile gebe sie sogar damit an, gibt die 53-Jährige zu. Doch sie sieht in dem Namen noch mehr: "Er ist eine Verpflichtung."

Die kleine Conny ist die Tochter von Irma Kamberi und ihrem Lebensgefährten Trajko Allajbegia. Die beiden kommen aus Albanien. Seit anderthalb Jahren leben sie in einer Flüchtlingsunterkunft in Schloßchemnitz. Sie haben Asyl beantragt. Das Paar ist nicht auf der Flucht vor Krieg und Zerstörung, sondern ist aus einem korrupten System geflohen, das das Leben ihrer großen Tochter Diorela zerstören würde, fürchten sie. Das Mädchen ist jetzt sechs Jahre alt und erlitt einen frühkindlichen Hirnschaden, weil es als Baby im Koma lag. Es spricht kaum, kann weder stehen noch laufen und es ist unklar, wie viel es sieht. Was genau Diorela fehlt, das wussten ihre Eltern bis vor kurzem nicht genau. In Albanien wurde das Kind nicht richtig untersucht, ihren Eltern fehlte das Geld dafür, das Geld, um einen Arzt zu bestechen. "Wir sind wegen Diorela hier", sagt ihre Mutter, auf Deutsch.

"Ohne Geld werden Kinder wie sie in Albanien nicht älter als zehn Jahre", verdeutlicht Cornelia Schubert. Sie traf die Familie Mitte 2015 im Umsonstladen im Wohn- und Kulturprojekt Kompott an der Leipziger Straße. Sie leitet den Laden ehrenamtlich. Schnell entstand eine Freundschaft. Mittlerweile arbeitet Irma Kamberi regelmäßig im Lesecafé Odradek, ebenfalls im Kompott; ihr Lebensgefährte organisiert das Lager des Umsonstladens. Wen Conny Schubert einmal ins Herz geschlossen hat, der kann auf ihre Unterstützung zählen. Sie habe zwar einen Minijob, darüber hinaus kümmere sie sich aber Vollzeit um andere. Außerdem unterhält sie im Kompott ein Bastelangebot. Sie ist Mitglied im Flüchtlingsrat, hat eine palästinensische Patenfamilie und darüber hinaus drei eigene Kinder. Dem albanischen Paar hilft sie bei fast allen Behördengängen, bei der Korrespondenz mit Ämtern, bringt es mit anderen Chemnitzern in Kontakt, lädt es zu sich ein und kauft auch einfach mal ein, was gerade fehlt.

Asylanträge von Menschen aus Albanien werden für gewöhnlich abgewiesen. Das Land ist zwar arm, aber gilt als sicheres Herkunftsland, weil dort kein Krieg herrscht. Anfang Oktober drohte die Abschiebung. Doch Schubert schrieb Briefe, ging zu Behörden, organisierte Menschen, die helfen können.

Momentan sind die drei Erwachsenen voller Hoffnung, denn viel sei gelungen. Diorela hat einen Rollstuhl und eine ausführliche Untersuchung erhalten. Im Februar soll sie einen Termin bei einem Orthopäden bekommen. Vermutlich brauche sie eine Operation an der Hüfte und an den Füßen, so Schubert. Es gebe die Hoffnung, dass das Mädchen dann stehen könne. Außerdem ist die Familie bis April geduldet. Wenn Diorela weiter behandelt wird, stünden die Chancen gut, dass ihre Eltern länger bleiben dürfen. Im Januar wollen sie einen Antrag auf eine eigene Wohnung stellen. "Wir sind guter Dinge", sagt Schubert. Zur Not wolle sie sich an die Härtefallkommission wenden. "Die große Conny hat uns wirklich viel geholfen", sagt Irma Kamberi. Darum liebe sie auch den Namen so.

Schubert hat ihre albanischen Freunde für Weihnachten in ihre Wohnung eingeladen. 16 Personen werden es insgesamt sein. Doch ihre Gäste wird sie gegen 19 Uhr verabschieden. Denn dann geht 53-Jährige ins Lesecafé Odradek, wo sie eine Weihnachtsfeier organisiert hat - für alle, die heute allein sind.