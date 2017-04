Die neue Schloßteich-Fontäne: Was sie kann und wann sie streikt

Das runderneuerte Wasserspiel plätschert wieder, unweit der alten Anlage. Auch diese wird weiterhin gebraucht, allerdings nicht als Springbrunnen.

Von Jürgen Werner

erschienen am 15.04.2017



Schlosschemnitz. Besonders beeindruckend ist der Anblick in der Dämmerung. Mehrere weiße LED-Lampen sorgen dann dafür, dass sich die sprudelnde Fontäne scharf von der immer dunkler werdenden Umgebung abhebt. Bis zum Herbst können sich Sparziergänger das Schauspiel auf dem Schloßteich anschauen. "Wann in diesem Jahr genau Schluss ist, entscheiden wir anhand der Witterung", sagt Techniker Frank Sommer, der die neue Fontäne am Gründonnerstag erstmals in Betrieb nahm. Ab sofort wird sie täglich um 11 Uhr ein- und um 22 Uhr wieder ausgeschaltet. Annähernd 122.000Euro hat die Stadt in die Anlage investiert, die Arbeiten führte eine Firma aus Rostock aus.

Die Farbe der Beleuchtung ist nicht das einzige, was das neue Wasserspiel mit seinem Vorgänger gemeinsam hat. Wie dieser besteht die Fontäne aus einem zentralen Strahl, der bis in eine Höhe von 20 Metern reicht und von einem Kranz kleinerer Fontänen umgeben ist. Diese, zehn an der Zahl, können das Wasser bis zu acht Meter hoch in die Luft sprühen. Der Neubau war notwendig geworden, weil bei der alten Anlage in den vergangenen Jahren nur noch der Hauptstrahl funktioniert hat - und das wegen der "uralten Pumpe auch mehr schlecht als recht", wie Grünflächenamtsleiter Peter Börner betonte.

Es gibt aber auch einen bedeutenden Unterschied: Während die alte Fontäne fest auf einem Holzponton vor der Schloßteichinsel verankert war, ist die Nachfolgerin schwimmfähig und damit mobil. "Sie könnte, wenn wir das wollen, auch an einen anderen Ort im Schloßteich gebracht werden", so Börner. Derzeit sei das aber nicht vorgesehen. Gegenwärtig befindet sie sich etwa 25Meter nordwestlich des alten Wasserspiels. "Dort kann sie von allen Ufern aus besser gesehen werden", so der Amtsleiter. Cornelia Vogel von der Gondelstation gegenüber bestätigt das. "Sie wirkt jetzt präsenter und ich bin gespannt, was unsere Fahrgäste zu ihr sagen, wenn die Saison bald so richtig losgeht. Die ersten waren schon da", sagt sie. Ihr selbst gefalle das Wasserspiel richtig gut. "Kein Vergleich zu der alten Fontäne."

Deren Überreste, das inzwischen halb verrottete Ponton, soll, von einigen Aufbauten befreit, im Teich bleiben. Das Fundament diene seit Jahren als Nistplatz für verschiedene Vogelarten, vor allem für Blässhühner und Haubentaucher. Von Zeit zu Zeit würden sogar Möwen das Objekt aufsuchen und ihre Nester dort bauen.

Paddler und Ruderer müssen Abstand halten: Die neue Fontänenanlage wird von einem Ring aus Bojen umgeben, der aus Sicherheitsgründen nicht überfahren werden darf. Und noch eine Einschränkung gibt es. Die Fontäne reagiert empfindlich auf Wind. Schon zur Inbetriebnahme war zu sehen: Sobald dieser auffrischt, verringert die Fontäne zunächst ihre Höhe und schaltet sich bei höherer Windgeschwindigkeit automatisch ab. Die Grenze liegt Frank Sommer zufolge bei 50 Kilometern pro Stunde, was etwa Windstärke sieben entspricht. Dabei handele es sich jedoch keineswegs um einen Fehler im System. "Ein solcher Windmesser existiert zum Beispiel auch beim Brunnen am Roten Turm. Gäbe es ihn nicht, würden bei Sturm die Passanten noch bis zur Stadthalle nass gespritzt", so Börner. Doch so viele Leute wie dort seien am Schloßteich im Normalfall nicht unterwegs. "Deshalb ist es möglich, dass wir bei der Fontäne die Automatik doch noch abschalten."