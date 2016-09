Die neue alte Stadt

erschienen am 22.09.2016



Wer dieses Foto betrachtet, der ist einen Moment irritiert: Wie ist die neue Fassade des Rawema-Gebäudes an der Straße der Nationen in das Nachkriegsbild der Innenstadt geraten? Möglich macht das der Lugauer Verlag Kommunikation und Design. Das Unternehmen hat historische Ansichten mit Fotos der Gegenwart verschmolzen. Entstanden sind so Motive, die ein neues altes Chemnitz zeigen. Zu sehen sind die Bilder in einer Ausstellung, die bis Anfang November im Chemnitz-Center in Röhrsdorf gezeigt wird.