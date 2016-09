Die neuen BrÃ¼hl-Lampen: Blechringe rutschen runter

Die neuen Brühl-Lampen: Blechringe rutschen runter

Nach nur drei Tagen sind von den ersten Leuchten Bauteile wieder abgefallen. Fast hätte es einen Passanten getroffen.

Von Mandy Fischer

erschienen am 10.09.2016



Wenn Stadtführerin Grit Linke ihre Gäste auf die "Tour der Lichter" mitnimmt, dann führt ihr Weg auch über den Brühl. Dort zeigt sie die Designer-Kugellampen, die einst extra für den Berliner Alexanderplatz entworfen wurden. Jetzt muss sie ihr Programm umstellen, denn die historischen Leuchten verschwinden, werden aber von Lampen ersetzt, die den Originalen sehr nahe kommen.

Zwei Unterschiede gibt es dennoch: Die Lampenmasten sind höher und das Licht ist heller. Die Umrüstung hat der Versorger Eins genutzt, stromsparende LED-Leuchten zu montieren. Das neue Licht ist nicht jedermanns Geschmack. "Der Schein erhellt zum Teil die Zimmer", kritisieren Anwohner.

Die ersten sechs der knapp 30 Kugellampen wurden in den vergangenen Tagen getauscht. Doch offensichtlich sind sie nicht von bester Qualität. Die Blechringe lösen sich schon wieder. "Sie wurden nur mit zwei Klecksen von einer Heißklebepistole und doppelseitigem Klebeband an den neuen Kugelleuchten befestigt", hat Toni Rotter beobachtet. Er sitzt für die Piratenpartei im Stadtrat, die ihr Büro an der Hermannstraße betreibt. Schon nach drei Tagen hingen einige Blechringe nur noch an einer Ecke, sagt Rotter. Gestern hielt er ein Teil davon sogar in der Hand. "Als ich in der Nacht auf dem Heimweg war, schepperte es an der Ecke Untere Aktienstraße/Brühl laut neben mir". Der Lampenring kam geflogen, beinahe habe er das fast ein Meter lange Blech auf den Kopf bekommen.

Das Versorgungsunternehmen Eins, das für die Stadtbeleuchtung verantwortlich ist, konnte gestern Nachmittag nicht mehr viel Licht ins Dunkel bringen. So bleibt unter anderem die Frage, warum drei Tage alte Lampen die Fassung verlieren, zunächst offen. Den Fehler festgestellt haben die Eins-Techniker, sagt ein Sprecher. Der Lampenlieferant werde aufgefordert, die Leuchten kurzfristig zu tauschen.