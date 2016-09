Die rollende Notfallklinik von Chemnitz

Eine Spezialeinheit soll bei Katastrophen und Unglücken mit vielen Verletzten medizinische Hilfe vor Ort leisten. Der Fuhrpark ist nunmehr fast komplett. Er allein genügt aber nicht.

Von Michael Müller

erschienen am 29.09.2016



Wie schnell ein größeres Unglück passieren kann, ist den Chemnitzern erst vor wenigen Wochen wieder mit aller Macht ins Bewusstsein gerufen worden. Auf dem Sonnenberg verunglückte ein Bus der Linie21 mit mehreren Dutzend Fahrgästen an Bord. Ein Lastwagen war ihm in die Seite gefahren, offenbar ungebremst. Mehr als 20 Menschen wurden bei diesem schwersten Unfall im städtischen Nahverkehr seit Jahren verletzt, zehn davon schwer.

Hätte es sich bei dem verunglückten Fahrzeug um einen größeren Fernreisebus gehandelt oder gar um einen Regionalzug, die Zahl der Opfer, die medizinisch betreut werden müssen, wäre unter Umständen noch bedeutend höher ausgefallen. Um für solche Szenarien in der Region gewappnet zu sein, ist in Chemnitz eine sogenannte Medizinische Task Force stationiert. Eine von bundesweit 61 Spezialeinheiten, die Katastrophenschützer und Sanitäter bei besonders schwerwiegenden Unglücken sowie Natur- und sonstigen Katastrophen unterstützen, vor allem im medizinischen Bereich.

"Das ist dann notwendig, wenn es eine Vielzahl von Verletzten gibt, die aber etwa aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht alle sofort in Kliniken gebracht werden können", erläutert Steffen Süß, Leiter Zivil- und Katastrophenschutz bei der Chemnitzer Feuerwehr. In diesen Situationen ist die Spezialeinheit in der Lage, vor Ort einen Behandlungsplatz für bis zu 50 Personen einzurichten und zu betreiben. In großen, beheizbaren Zelten etwa können dann jeweils bis zu drei Schwerverletzte gleichzeitig medizinisch versorgt werden oder aber bis zu zehn leichtverletzte Personen sich aufhalten.

Zu der aktuell knapp 140 Mitstreiter zählenden Truppe gehören mehr als 20 Spezialfahrzeuge. Herzstück sind Lkw-große Gerätewagen, ausgestattet mit allerlei medizinischem Material und Einsatztechnik für den Katastrophenfall. Vier solche Fahrzeuge, alle einheitlich ausgerüstet, wurden der Chemnitzer Task Force kürzlich übergeben. "Damit ist der Fuhrpark nunmehr fast komplett", erläutert Bürgermeister Sven Schulze. Das jetzt noch fehlende Fahrzeug soll spätestens bis zum Jahr 2020 ebenfalls einsatzbereit sein.

Stationiert ist die in neutralem Weiß gehaltene Flotte am zentralen Standort der Katastrophenschutzeinheiten an der Glösaer Straße in Ebersdorf. Einige wenige Fahrzeuge stehen aber auch bei den Freiwilligen Feuerwehren in Glösa und Klaffenbach. Sie können somit im Falle eines Falles besonders schnell am Einsatzort sein, erläutert Katastrophenschutzchef Süß. Der Grund: Die Zeit, die von der Alarmierung bis zum Ausrücken höchstens verstreichen darf, ist bei den Feuerwehren deutlich knapper bemessen als beim Katastrophenschutz.

Das Personal besteht überwiegend aus ehrenamtlichen Helfern großer Organisationen wie Arbeiter-Samariter-Bund und Deutsches Rotes Kreuz. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht sei das Werben um Mitstreiter deutlich schwieriger geworden, heißt es. Früher wurden Zivil- und Katastrophenschutzhelfer, die sich für mindestens vier Jahre zu dem ehrenamtlichen Dienst verpflichteten, vom Wehrdienst befreit- das überzeugte. Dennoch halten die Verantwortlichen an ihrem Ziel fest, eines Tages auf 220 Helfer zurückgreifen zu können. Damit es im Ernstfall für alle Einsatzkräfte einen Ersatzhelfer gibt, der sie bei Erschöpfung ablöst.