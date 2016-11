Die traurigste Disco der Welt

Syrische Flüchtlinge erinnern im Lokomov mit Liedern, Gedichten und Theaterszenen an die Zerstörung der Stadt Aleppo.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 28.11.2016



"Wir können nur weinen und schreien, wir haben kein anderes Schmerzmittel", sagt der 27-jährige syrische Dichter Thaer Ayoub in einem Gedicht, und er wolle "von der im Herzen pochenden Liebe singen." Die Liebe gilt der Stadt Aleppo, die gerade in einem blutigen Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung oder auch Nichtbeteiligung zerstört wird. "Tränen für Aleppo" haben junge syrische Flüchtlinge ihr Programm genannt, das sie am Freitagabend unter der Schirmherrschaft des Projekts Cultura im Lokomov vor etwa 60 Gästen vorstellten. Eine Bühne brauchen sie nicht, nur ein bisschen Technik und einen freien Platz inmitten der Zuschauer, darunter viele Migranten, aber auch Deutsche, die sich in der Flüchtlingsbetreuung engagieren.

Thaer Ayoub und Mohammed Kalaf spielen einen kleinen Dialog, der einen Einblick in die repressiven syrischen Verhältnisse unter Assad gibt und die USA anklagt, nicht genügend gegen den Krieg zu tun. Dazwischen rappen Saati Yahia, Alatia Malek und Abdullah Yameh, die sich als Gruppe Ya Ma Ya nennen, meist arabisch, manchmal deutsch: "Warum Krieg, es ist genug Blut geflossen..." In den Liedern in ihrer Muttersprache gehe es um Liebe, Heimat, Flucht, erzählen sie später. Es ist melodische, schöne, traurige Musik, ganz anders als der aggressive mitteleuropäische Rap. Und am Ende kommt ebenso bittere Musik vom Rechner - die "traurigste Disco der Welt", sagt Chris Münster vom Lesecafé Odradek, in dem die Syrer auch schon aufgetreten sind, "es soll auch geweint werden."

Es ist eine Stimmung zwischen Wut, Trauer, Machtlosigkeit und Schmerz. Die jungen Männer hatten ein Leben in ihrer Heimat, und manchmal scheint es, als könnten sie noch immer nicht begreifen, wie ihnen dieses ein Krieg plötzlich nehmen konnte. Klagen über das Versagen der Politik im Allgemeinen und der Menschlichkeit im Besonderen, das Wegschauen der Welt mischen sich mit dem Wunsch, nun hier zu leben, die Sprache zu lernen, sich künstlerisch zu betätigen. Die Lust am Singen und Schauspielen ist den jungen Männern anzusehen und überträgt sich auf das Publikum.

Tukayana Paulo-König, die aus Angola kommt und seit 18 Jahren in Deutschland lebt, freut sich über die Resonanz. Sie betreut das Projekt für kulturellen Austausch, in dessen Rahmen Veranstaltungen mit Migranten stattfinden. Aber Cultura wende sich auch an Einheimische, die ihre kulturellen Ideen vorstellen wollen, denn Integration sei schließlich eine Sache aller Menschen in einer offenen Gesellschaft. Womit der Abend im Lokomov sehr gut die aktuelle Ausstellung in der dazugehörigen Galerie hinten konterkarierte. Die zeigt gerade Arbeiten von Lydia Thomas und Johannes Müller unter dem ironischen Titel "Geschlossene Gesellschaft".