Die verzweifelte Suche nach einem Termin beim Hautarzt

Die Dermatologen in der Stadt sehen sich am Limit: Ihre Bestellbücher sind randvoll, viele nehmen keine neuen Patienten mehr auf. Aber was wird den Kranken empfohlen?

Von Mandy Fischer

erschienen am 26.01.2017



Jede Krankenkasse legt ihren Mitgliedern einen regelmäßigen Hautcheck ans Herz. Dieser Empfehlung wollte auch eine junge Chemnitzerin folgen, als sie Mitte Januar bei ihrer Ärztin nach einem Terminfür die Vorsorgeuntersuchung fragte - und eine Absage erhielt, wie sie schildert. Die Dermatologin ist für dieses Jahr ausgebucht. Die letzten Termine wurden Anfang Januar vergeben. Dafür kam die junge Frau zu spät. Offenbar hatte sie nicht einfach Pech, sie erlebte vielmehr den Regelfall. Viele der derzeit 13 in der Stadt praktizierenden Hautärzte haben einen Annahmestopp verhängt.

Zum Beispiel Sarka Ueberschär. Immer wieder nachfragen, ob wieder Platz für neue Patienten ist - das ist der einzige Tipp, den sie derzeit geben könne. Nur bei Notfällen macht sie eine Ausnahme. Eine Vorsorgeuntersuchung gehöre nicht dazu. "Die Krankenkassen werben offensiv für einen Hautcheck. Aber wir können gar nicht alle Patienten bedienen", so Ueberschär, die seit etwa 20 Jahren im Yorckgebiet praktiziert. Aus ihrer Sicht hat sich die Situation in den vergangenen Jahren zugespitzt - auch deshalb, weil einige ihrer Kollegen nur noch auf Privatrechnung behandeln.

Zu ihnen gehört Dr. Britta Fordran, die seit 2003 ihre Praxis in Siegmar betreibt, aber seit sieben Jahren ausschließlich als Privatärztin tätig ist. Vorher habe sie als klassische Kassenärztin täglich bis zu 100 Patienten behandelt. "Ich hatte Vorlaufzeiten von einem Jahr und trotzdem wurde man keinem gerecht", sagt die 46-Jährige. Es nütze nichts, einem chronisch Kranken eine Creme in die Hand zu drücken. Er brauche eine Beratung, die Zeit beanspruche. "Es war kein Arztsein mehr." Aus der Unzufriedenheit heraus habe Fordran überlegt, den Beruf ganz aufzugeben, sich schließlich aber für die Privatpraxis entschieden. Tatsächlich sei nur jeder Dritte ihrer Patienten privat krankenversichert. Der Großteil sei gesetzlich versichert und zahle die Behandlung aus eigener Tasche, um lange Wartezeiten bei anderen Ärzten zu umgehen. Diese Situation verschärfe sich regelmäßig, wenn Kollegen im Umland ihre Praxis aufgeben. So wurden in Hainichen und Mittweida keine Nachfolger gefunden. Der Dermatologe in Hainichen wollte 2015 seine Praxis sogar verschenken und blieb dennoch auf ihr sitzen. Die Patienten strömten nach Chemnitz, mussten aber oft weggeschickt werden, schildert ein Hautarzt mit Praxis im Stadtzentrum.

Bei Dr. Bettina Stengel brauchen sie nicht anfragen. Das Bestellbuch für dieses Jahr sei voll. Stengel hat feste Zeiten eingerichtet, in denen ausschließlich Termine vergeben werden. Das erste Halbjahr 2017 war schon voriges Jahr ausgebucht. Anfang Januar gab es Termine für Juli bis Dezember. Seit 1991 führt die 61-Jährige ihre Praxis in Morgenleite. Sie fürchtet, dass es schwierig wird, einen Nachfolger zu finden.

Neue Patienten ja, aber sie brauchen Geduld, sagt Petra Häusler-Mehlhorn. Die Dermatologin vom Sonnenberg spricht von einer Wartezeit zwischen sechs und neun Monaten. Für einen Hautcheck sei mit einem halben Jahr zu rechnen. Häusler-Mehlhorn führt die vollen Wartezimmer nicht nur auf die Anzahl der Ärzte zurück. Häufig würden Patienten zu ihnen kommen, die mit ihrer Diagnose bei einem Allgemeinmediziner besser aufgehoben wären oder "die einen Notfall vortäuschen", um nicht weggeschickt zu werden. Dadurch fehle die Zeit für tatsächliche Notfälle. Um die Sprechzeiten effizient zu nutzen, empfiehlt die Dermatologin nicht anzurufen. Täglich würden bis bis zu 150 Anrufe eingehen, die nicht angenommen werden könnten. Eine Terminanfrage per E-Mail mit der Angabe, wann der Patient Zeit hat und ob er mit einem Termin in einigen Monaten auskomme, sei der günstigere Weg. Und Häusler-Mehlhorn rät von einem Wechsel ab: "Die Leute sollten bei ihrem Facharzt in ihrer Region bleiben."

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV), die die niedergelassenen Mediziner koordiniert, schätzt die Hautarzt-Situation in der Stadt als gut ein. Nur eine halbe Stelle sei unbesetzt. Die junge Chemnitzerin, die dieses Jahr keinen Termin mehr bekam, erhielt den Tipp, den Hautcheck beim Hausarzt erledigen zu lassen. Das sei bei jenen Medizinern möglich, die eine Genehmigung für Hautkrebs-Screening haben, bestätigt die KV. Allerdings: Die Situation der Hausärzte unterscheidet sich kaum von denen der Hautärzte. Auch sie nehmen zum Teil keine neuen Patienten auf.

Wer keinen Termin bekommt, dem rät die KV, ihr Vermittlungstelefon anzurufen: 0341 23493733. Ein Test hat gezeigt: Wenn der Hausarzt auf dem Überweisungsschein die Dringlichkeit vermerkt, wird ein Termin beim Dermatologen binnen vier Wochen vermittelt, wobei der Patient keinen Einfluss auf Arzt und Zeit hat. Ohne Dringlichkeit - für eine Vorsorge-Untersuchung - sind die Vermittler nicht zuständig.