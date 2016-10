Diebes-Quartett muss hinter Gitter

erschienen am 18.10.2016



Chemnitz. Die vier mutmaßlichen Diebe, denen vorgewurfen wird, sich auf einem Chemnitzer Firmengelände an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht zu haben, sind am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt worden. Er erließ Haftbefehle. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht, teilte die Polizei mit.

Bereits am Montag berichtete "Freie Presse" über die 19-, 21-, 23- und 25-Jährigen, die in der Nacht zu Montag in Chemnitz gestellt und vorläufig festgenommen worden. Beamte der Polizei wurden gegen 1:45 Uhr zu einem Firmengelände in der Blankenburgstraße gerufen. Wachschutzmitarbeiter hatten mehrere dunkel gekleidete Personen beobachtet, die sich an Fahrzeugen zu schaffen machten. An 35 Pkw wurden die Außenspiegel demontiert und die Radnabendeckel gestohlen. Nahe einer Tankstelle stießen die Beamten auf einen abgestellten Ford und die vier Männer. Unweit des Autos wurde eine Tasche mit Spiegelgläsern und Radnabendeckeln gefunden. Auch im Fahrzeug lag vermeintliches Diebesgut, das von den Beamten beschlagnahmt wurde. (fp)