Diskussion um Kitaplatzsuche: "Es ist wirklich hart"

Die Berichterstattung über Hürden auf dem Weg zu einem Betreuungsplatz hat eine rege Debatte ausgelöst. Die Eltern fragen sich auch, wie eine Kita zu über 100 Prozent ausgelastet sein kann.

Von Jana Peters

Wie viel Aufwand, Sorgen und Unsicherheit die Suche nach einem Kitaplatz in Chemnitz bedeutet, hat ein Vater in der gestrigen Ausgabe der "Freien Presse" geschildert. Die Reaktionen im Netz darauf zeigen einmal mehr: Er ist kein Einzelfall. Auf Facebook haben 40 Leser den Beitrag kommentiert. "Es ist wirklich hart, einen Platz zu finden", schreibt eine junge Mutter. Es regne Absagen, schreibt eine andere. Eine Dritte berichtet gar von 17 Absagen. Es wird Bedauern darüber ausgedrückt, dass eine Anmeldung nicht schon vor der Geburt möglich ist. Dass es zwar Plätze gibt, die aber oft nicht in der Wunscheinrichtung sind, macht ein Vater deutlich: "Man hat leider keinen Anspruch auf einen Platz, der günstig liegt." Ein Mann berichtet, es habe zwar Angebote gegeben, aber die Einrichtungen hätten entweder eine Stunde Fahrt von der Kita zur Arbeit bedeutet oder nicht die Arbeitszeiten abgedeckt. Eine Mutter schildert ihren Fall: "Wir können unser Kind gerne nächstes Jahr bringen, wurde uns gesagt. Und wie finanziert man das? Ein Jahr ohne zusätzlichen Verdienst?" Auf ein ähnliches Problem weist eine weitere Leserin hin. Wer arbeitslos ist, komme ohne einen Kitaplatz nicht in den Status eines Arbeitssuchenden, schreibt die Frau. Ein Leser sieht nur noch eine Möglichkeit: Er fordert, die Chemnitzer sollten mit Bannern und Pfeifen auf die Straße gehen.

Der gestrige Beitrag wies auch auf eine Statistik zur Auslastung der Kitas hin, die Sozialbürgermeister Philipp Rochold veröffentlicht hat. Darin wird die Auslastung von 23Kitas mit mehr als 100 Prozent angegeben. Eine Leserin will darum wissen: "Wer betreut die Kinder, die über Zahl in den Kitas sind?" Können die Einrichtungen überhaupt mehr Kinder aufnehmen, als ihnen in der Betriebserlaubnis gestattet ist? Wenn sie diese Überbelegung beim Landesjugendamt beantragen, dann geht das zumindest zeitweise, erklärt Kay Herrmann, Fachbereichsleiter für Kinder, Jugend und Familie der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Sie ist Träger von 15 Kindertagesstätten, von denen zwei mit einer über 100-prozentigen Auslastung in der Statistik stehen. Das sei möglich, wenn zum Beispiel Eltern sagen, sie möchten unbedingt ihr Kind ab dem 1. Januar bringen, weil davon der Arbeitsplatz abhänge, und der Leiter gleichzeitig wisse, dass Anfang Februar ein Kind die Einrichtung verlässt. Natürlich hänge es auch von den Räumlichkeiten ab. So hätten die beiden Einrichtungen, die zu über 100 Prozent belegt sind, Waldgruppen. Das bedeutet, die Kinder halten sich nicht den ganzen Tag im Haus auf. Allerdings werde der Spielraum für solches Vorgehen immer knapper, da die Betriebserlaubnisse bereits an die Kapazitätsgrenzen heranreichen, so Herrmann. Anträge wegen Überbelegung seien daher rückläufig.

Ein zweiter Punkt kommt bei den Awo-Kitas zum Tragen: Wenn dort auch Hortkinder betreut werden, die Plätze dafür aber nicht ausgelastet sind, können sie in Kita-Plätze umgewandelt werden. Herrmann erklärt, dass die Erzieher der Awo nicht Vollzeit arbeiten. So könne eine Mehrarbeit, die aufgrund des höheren Betreuungsschlüssels für Kindergartenkinder im Vergleich zu Hortkindern entsteht, ausgeglichen werden.

Dieser Umstand trifft auch auf den Hort der Röhrsdorfer Kinderwelt zu, der die Statistik der ausgelasteten Einrichtungen anführt. Auch dort wurden nicht benötigte Hortplätze in Kindergartenplätze gewandelt. Der Hort sei also insgesamt nicht überbelegt, verdeutlicht Leiterin Heike Parthum. Da staatlich anerkannte Erzieher flexibel in Krippe, Kindergarten und Hort eingesetzt werden können, sei die Betreuung gesichert.

Auch vier Kitas des Vereins Kinder-, Jugend- und Familienhilfe tauchen mit einer Belegung von über 100 Prozent in der Statistik auf. Das liege an den dort verfügbaren sogenannten flexiblen Plätzen, erklärt Geschäftsführerin Cornelia Dietrich. So verfüge die Kita "Rabennest" an der Weydemeyerstraße, die zu 104 Prozent belegt ist, über fünf dieser Plätze. Sie seien nicht Bestandteil der Gesamtkapazität. Laut Betriebserlaubnis dürften diese Plätze bis zu einem Vierteljahr belegt werden.