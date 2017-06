Diskussion um Stadthallenpark: "Nicht dem Kommerz opfern"

Landschaftsgestalter und Historiker haben über die Bedeutung der zentralen Grünfläche von Chemnitz gesprochen - und mahnende Worte gefunden.

Von Jana Peters

erschienen am 17.06.2017



Der Entwurf aus dem Münchner Stadtplanungs-Büro Lohrer-Hochrein zur Entwicklung der Innenstadt hatte eine heftige Debatte unter Chemnitzern ausgelöst. Die Planer schlugen im vergangenen Jahr vor, den Rand des Stadthallenparks zu bebauen. Rathausspitze, Industrie- und Handelskammer sowie Investor Claus Kellnberger favorisierten diese Lösung - sie trage zur Belebung bei. Aus der Bevölkerung hagelte es dagegen Kritik.

Vor diesem Hintergrund fand am Donnerst eine Podiumsdiskussion im Umweltzentrum unter dem Titel "Stadthallenpark Chemnitz: Bedeutung für Städtebau, Denkmalschutz und Stadtökologie" statt. Eingeladen hatte die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur. Rund 40 Besucher waren gekommen - fast allesamt Gegner einer Bebauung des Parks, wie sich in der Diskussion herausstellen sollte.

Doktor Harald Engler von der historischen Forschungsstelle zur Bau- und Planungsgeschichte der DDR am Leibnitz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner sagte, der Stadthallenpark sei ein innovativer, einzigartiger Bau und deshalb erhaltenswert. Gebäude der DDR-Moderne würden oft eliminiert, da ihnen eine "historische Komplizenschaft mit dem politischen System" unterstellt werde. Er sehe in vielen Städten, darunter Potsdam und Dresden, wie die DDR-Vergangenheit beseitigt werde. Er mahnte: "Wir dürfen die Städte nicht dem Kommerz opfern."

Zu den Podiumsteilnehmern gehörte auch Thomas Topfstedt, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Leipzig. Er plädierte dafür, das Ensemble aus Stadthalle und Park zu erhalten. Den Entwurf der Stadtplaner, in dem keine Sitzgelegenheiten zu sehen sind, bezeichnete er als öde. Er schaffe einen "reinen Transitraum zur nächsten Einkaufsmöglichkeit". Ihn umzusetzen, wäre ein Unglück".

Doktor Peter Fibich, Landschaftsarchitekt und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur, hob die "freie Form" des Stadthallenparks hervor, im Gegensatz zum Beispiel zur Prager Straße in Dresden, wo rechte Winkel vorherrschen. Die kleinteilige Bepflanzung zeige Bürgernähe und Benutzbarkeit, die Ausmuldung der Rasenfläche sei ein altes Motiv der Gartengestaltung. "Der Park ist ein Juwel - Geben Sie's nicht auf!", riet er.

Ebenfalls im Podium saß Reiner Amme vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Chemnitz. Er wies darauf hin, dass der Stadthallenpark auch international bekannt sei. In Zeiten des Online-Handels sei die Innenstadt für das Einkaufen nicht mehr so wichtig, es zähle vielmehr das Erlebnis. Er regt an, im Park Tische und Stühle aufzustellen.

In der Diskussion mit dem Publikum meldete sich auch Henrike Schwarz vom Landesamt für Denkmalpflege zu Wort. Sie sagte, die Behörde habe zwei ablehnende Stellungnahmen zu den Bauplänen nach Chemnitz geschickt. Der Denkmalschutz sei nur so stark, wie sich die Öffentlichkeit für ihn stark mache, fügte sie hinzu. Ein Zuhörer schlug später auch vor, eine Bürgerinitiative zu gründen. Harald Engler sagte, dafür gebe es gute Karten, "bei diesem Juwel".

Ulrich Schuster, ehemaliger Leiter des Botanischen Gartens, wies darauf hin, dass Chemnitz deutschlandweit die geringsten Ausgaben für Grünpflege habe, was er kritisiere. Grünen-Stadtrat Thomas Lehmann meldete sich ebenfalls zu Wort. Er sei froh über das Ensemble von Park und Stadthalle. Aber die Innenstadt dürfe nicht zu einem Museum werden. "Die Stadt ist nicht sexy für Jugendliche", sagte er. Es fehlten Nischen für Kneipen, Clubs und Galerien. Die Frage für ihn laute: "Wie kriegt man mehr Leben in die Stadt, ohne sie zu zerstören?"

Außerdem wies er darauf hin, dass er die Debatte um eine mögliche Bebauung für verfrüht halte. Es gebe derzeit keine Pläne dazu, also auch nichts wogegen sich eine Bürgerinitiative richten könnte. Lediglich ein Entwurf liege vor. Dieser könne nicht am Stadtrat vorbei umgesetzt werden. Lehmann sprach von einem mehrjährigen Prozess.