Drei Engel für Karlie

Das Chemnitzer Ballett betanzt markante und verschwiegene Orte in der Stadt: Eine poetische und kritische Auseinandersetzung mit Luther und Marx, zu Musik beispielsweise von Leonard Cohen.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 19.06.2017



Samstagnachmittag in Chemnitz: Sonne und Wolken wechseln einander ab, Flaneure schlendern mit ihren Wochenendeinkäufen am Karl-Marx-Denkmal vorbei, eine Stretch-Limousine hält für einen Fototermin mit einem Hochzeitspaar. Eine Fahrradkarawane naht vom Theaterplatz. Unter ihnen der Generalintendant der Chemnitzer Theater Christoph Dittrich mit kleinen Marx- und Luther-Skulpturen im Körbchen. Die beiden dürfen - wie die Radfahrerinnen und Radfahrer auch - ganz besonderen Auftritten des Chemnitzer Balletts im Rahmen des Tanzfestivals zuschauen. "Orte getanzt" beginnt am Theaterplatz und durchstreift fast die gesamte Innenstadt, markante und verschwiegene Orte, die an Marx und Luther erinnern.

Im Schatten des großen Marx-Kopfes tanzen Helena Gläser, Natalia Krekou und Alanna Saskia Pfeiffer mit Engelsflügeln, aber in Alltagskleidung um den Philosophen, der den Kapitalismus nicht für die beste aller Unordnungen hielt. Bis Luther, mit dem Teufelsbesen getanzt von Reiner Feistel, dem himmlischen Heilsversprechen ein Ende bereitet und den erschrockenen Engeln die Flügel abnimmt. Auf der Erde zurück, marschieren die vier unter der roten Fahne einer ungewissen Zukunft entgegen.

Konzipiert von Ballettmeisterin Sabrina Sadowska, erwartet den Fahrradkorso an sechs Orten in der Stadt eine dieser funkelnden Tanzminiaturen, die sich anlässlich des Reformationsjahres auf eine sehr intime Weise mit Marx und Luther auseinandersetzen. Nächste Station: das Lutherrelief auf dem Jakobikirchhof. Hier tanzen Nela Mrázová und Milan Malác zur Musik von Leonhard Cohens biblischem Liebeslied "Halleluja". Das lyrische Duett verweist auf sehr intime Art darauf, dass alle Philosophie und Religion letztlich nur bestehen werden, wenn sie den Menschen in ihrem Bedürfnis nach Zuwendung und einem friedlichen Miteinander dienen.

Ganz ähnlich lässt sich auch der Tanz von Mariam Alemany Romero und Yester Mulens Garcia an dem mehrteiligen Relief von Jo Jastram und anderen Künstlern an der Brückenstraße interpretieren. Zu den Lob-Gedichten von Bertolt Brecht auf Partei, Kommunismus, den Revolutionär, das Lernen und die Dialektik üben die beiden im Tanz das Fallen und Aufstehen, Festhalten und Loslassen, Tragen und Getragenwerden, Helfen und Helfenlassen.

Ein Tanz als Hohelied auf Leben und Liebe, den die Suche nach Erkenntnis und der eigenen Identität begleitet - dies tanzt Raul Arcangelo am Marx-Engels-Denkmal im Park der Opfer des Faschismus als eine selbstbewusste Befragung nach Revolution und Reformation im eigenen Leben zwischen Versenkung und Ekstase, das die vertrauens- und respektvolle Zuwendung zur Geschichte einschließt. Über den Chorraum der St. Markuskirche auf dem Sonnenberg, wo Tarah Malaika Pfeiffer, Ivan Cheranev und Alessio Ciaccio tanzen, setzt sich die Tanztour fort bis zur Luthereiche vor der Schloßkirche auf dem Schloßberg, in deren Schatten Megumi Aoyama und Yoh Ebihara den Parcours beenden.

Das Projekt erinnert an den Satz, der von der amerikanischen Feministin Emma Goldman überliefert ist (obwohl sie ihn so nie gesagt oder geschrieben hat): "Wenn ich nicht tanzen kann, will ich nicht Teil eurer Revolution sein." "Orte getanzt" macht die Stadt lebendiger, bunter, ist Teil dieser kleinen alltäglichen "Revolution", der sich jeder einzelne stellen kann: zu entscheiden, wie er mit sich und seinen Mitmenschen umgeht, ob er sich selbst der Nächste ist oder ob ihm der Andere, der Fremde nah wird. Und das ganz ohne bedeutungsschwer und trotzig Chemnitz gleich zur "Kulturhauptstadt" zu erklären, sondern indem man sie erst einmal für sich selbst annimmt als den Ort, an dem Leben stattfindet. Über solcherart Engelsbesuch freuen sich nicht nur die gestrengen Luther und Marx. So kann es weitergehen.