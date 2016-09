Drei Leichtverletzte und 25.000 Euro Schaden nach Unfall

erschienen am 01.10.2016



Chemnitz Kappel. Bei einem Unfall auf der Kreuzung Zwickauer Straße/Lützowstraße in Chemnitz sind am Freitagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 34-Jähriger bei roter Ampelschaltung mit seinem Honda auf den im linken Fahrstreifen wartenden Suzuki eines 58-Jährigen sowie auf den im rechten Fahrstreifen wartenden Kleintransporter Mercedes eines 44-Jährigen auf.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. (fp)