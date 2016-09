Drei Verletzte bei Kollision in Mittelbach

erschienen am 01.09.2016



Chemnitz. Beim Zusammenstoß eines Kia mit einem Motorrad sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich im Chemnitzer Ortsteil Mittelbach auf der Pflockenstraße/Abzweig Ursprung. Beide Fahrzeuge prallten dort frontal aufeinander. Der Biker wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine im Kia sitzende Mutter und ihr Kind kamen mit leichten Verletzungen davon. (fhh)