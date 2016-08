Drei neue Glocken fÃ¼r Rabenstein

Drei neue Glocken für Rabenstein

Mit einem Festumzug in praller Sonne ist das neue Geläut am Samstag an der St.-Georg-Kirche angekommen. Bis es erklingt, wird es noch dauern.

Von Michael Müller

erschienen am 29.08.2016



Das Jahr 2016, es wird wohl als ein gutes Jahr eingehen in die Geschichte Rabensteins. Denn nur wenige Wochen nach der Wiedereröffnung der schmuck sanierten Schule geht es nun auch bei der Sanierung der Kirche St. Georg spürbar voran. Mit einem Festumzug entlang der Trützschlerstraße wurden am Samstagnachmittag die neuen Glocken an ihren künftigen Bestimmungsort gebracht und ein erstes Mal angeschlagen. Mit "Hoffnung", "Glaube" und "Liebe" tragen sie dieselben Namen wie ihre Vorgänger.

Klingen allerdings werden sie dann doch etwas anders, erläutert Eckhard Riedel vom Förderverein der Kirche. Und das nicht nur, weil sie aus Bronze gegossen wurden, und nicht aus Eisen. Auch die Tonfolge wird eine andere sein als bislang. "Dieselbe, wie bei jenen Glocken der Kirche, die 1917, während des Ersten Weltkriegs, eingeschmolzen wurden", so der 72-Jährige.

Bevor die Glocken vom Kirchturm erklingen werden, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. "Die Turmsanierung läuft noch, und mit der Glockenstube haben wir gleich mehrere Probleme", schildert Riedel. Der Fußboden musste komplett erneuert werden, die Statik der Decke ertüchtigt. "Und der viereinhalb Meter hohe Glockenstuhl, für den spezielles Eichenholz benötigt wird, ist auch erst noch zu bauen." Trotzdem: Wenn alles gut läuft, sollen die Glocken zum Reformationstag am 31. Oktober geweiht werden und erstmals wieder erklingen.

Ein anspruchsvoller Zeitplan, bedenkt man das Pensum, das noch vor den Bauleuten liegt. Und vor dem Förderverein, der sich mit deutlich gestiegenen Baukosten konfrontiert sieht. "Anfangs hatten wir mit 400.000 Euro gerechnet", rechnet Eckhard Riedel vor. Nach jüngster Schätzung aber würden um die 500.000 Euro benötigt. Wegen einer Reihe baubedingter "Sonderaufgaben", wie er sagt.

Doch der Verein ist optimistisch, auch diese Hürde zu meistern. Aus einem Sonderprogramm für Denkmalschutzaufgaben bewilligte der Bundestag im vergangenen Jahr 160.000 Euro, vom Freistaat gab es noch einmal gut 100.000 Euro dazu. Auch die Sparkasse Chemnitz habe einen überaus namhaften Betrag beigesteuert, so Riedel. Der Rest stamme überwiegend von privaten Spendern, nicht nur aus dem Stadtteil. "Auch viele ehemalige Rabensteiner haben sich beteiligt."

Weil Kirchgemeinde und Förderverein ihre Kirche als Angelegenheit des gesamten Ortes begreifen, waren Samstag auch die nicht kirchlich gebundenen Einwohner sowie die Rabensteiner Vereine eingeladen, sich an Festumzug und dem anschließenden bunten Treiben zu beteiligen. "Eine sehr bewegende Sache", zeigt sich Riedel beeindruckt, nicht zuletzt vom musikalischen Gruß der Grundschule. "Von der Feuerwehr bis zum Himmelfahrtsverein - trotz der Hitze war beinahe der ganze Ort auf den Beinen."