Dritte Bombendrohung binnen drei Wochen

Erneut mussten ein Geschäftshaus evakuiert und Teile des Zentrums gesperrt werden. Einige Händler traf es bereits zum wiederholten Mal.

Von Michael Müller und Jürgen Werner

erschienen am 16.05.2017



Für den Mann hinterm Tresen des Bäckers an der Galeria Kaufhof ist es beinahe schon Routine. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr erlebte er gestern, was es heißt, wenn in der Nachbarschaft eine Bombendrohung eingeht. Im Februar traf es ein nahe gelegenes Schnellrestaurant, vor zwei Wochen ein Geschäftshaus, gestern nun den Bürokomplex Straße der Nationen 2-4. Dort sind das Finanzamt Chemnitz-Mitte, das Sozialgericht sowie eine Reihe von Gewerbetreibenden ansässig.

600 Menschen mussten laut Polizei gegen 10.30 Uhr das Gebäude verlassen. Zunächst habe es Feueralarm gegeben, schilderten Finanzbeamte. Schon bald darauf habe festgestanden, dass es sich wohl um eine Bombendrohung handele. Die Mitarbeiter versammelten sich zunächst vor dem Gebäude, später wurden sie heimgeschickt. "Das kann hier Stunden dauern", hieß es.

Sozialrichter Ralf Gieser hatte gerade eine Verhandlung wegen eines Rechtsstreits um Arbeitslosengeld geleitet, als der Alarm losging. "Sie musste vertagt werden", schildert er. Insgesamt seien gestern 20 Verhandlungen angesetzt gewesen - nicht allzu viele, an anderen Tagen seien es oft deutlich mehr. Wegen der Evakuierung konnte er aber nicht eher nach Hause als üblich. "Mein Auto steht noch auf dem Hof", sagte er.

Nach gut einer halben Stunde waren alle Geschäfte geschlossen, auch die Außenbereiche ringsum mit rot-weißen Kunststoffbändern abgesperrt - darunter Teile des Johannisplatzes und der Zentralhaltestelle. Weil dort derzeit ohnehin Umbauarbeiten im Gange sind, gab es laut Verkehrsbetrieb CVAG diesmal keine Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr.

Besucher der Innenstadt allerdings mussten sich auf zum Teil beträchtliche Umwege einstellen. Zwischen Brückenstraße und der Passage Am Rathaus gab es auf mehreren Hundert Metern kein Durchkommen in oder aus Richtung Bahnhofstraße. "Und warum nicht?", wollten Passanten immer wieder wissen. "Weil wir hier eine Einsatzlage haben", lautete die Standardantwort der zum Teil schwer bewaffneten Polizeibeamten vor Ort. Insgesamt 40Polizisten waren im Einsatz.

Hinter den Kulissen stellte sich heraus: Die Drohung, die gegen 10.15Uhr in der Poststelle des Finanzamtes eingegangen war - unbestätigten Informationen zufolge per E-Mail -, war nicht die einzige. Eine zweite, so eine Polizeisprecherin, habe kurz darauf die Filiale der Postbank im selben Gebäude erreicht.

Gegen 12 Uhr begann die Durchsuchung des achtgeschossigen Gebäudes. Drei Sprengstoffspürhunde arbeiteten sich von unten nach oben durch die Etagen. Nach vier Stunden schließlich die Entwarnung: Das Haus ist sauber, verdächtige Gegenstände sind nicht gefunden worden.

In den zurückliegenden Monaten hatte es in Chemnitz bereits eine Reihe ähnlicher Vorfälle gegeben. Die Drohungen richteten sich gegen Einkaufszentren und Banken, aber auch gegen eine Grundschule. Zuletzt waren Ende April mehrere Kreditinstitute im Stadtzentrum betroffen, kurze Zeit später ein Einkaufsmarkt am Rande der Stadt. Vor wenigen Tagen erst war bekannt geworden, dass die Polizei einen 36-jährigen Chemnitzer ermittelt hat, der für zwei Drohschreiben Ende vergangenen Jahres verantwortlich sein soll. Ihm drohen nun neben einer Verurteilung erhebliche Schadensersatzforderungen.

Als die Straße der Nationen gestern am späten Nachmittag wieder freigegeben wurde, öffneten nicht alle Läden wieder. Der Mann hinterm Tresen beim Bäcker am Kaufhof hatte Glück: Sein Geschäft lag knapp außerhalb der Absperrung. Die Einnahmeausfälle dürften sich diesmal in Grenzen halten, sagt er.