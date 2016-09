Drogenplantage in Chemnitz ausgehoben

erschienen am 30.09.2016



Chemnitz. Polizisten haben am Mittwochvormittag eine Drogenplantage in Chemnitz ausgehoben. An einem Grundstück an der Annaberger Straße fanden die Beamten mehr als 250 Cannabispflanzen in unterschiedlichsten Wachstumsstadien sowie etwa drei Kilogramm getrocknete Pflanzenteile, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Pflanzen sollen nun auf ihren Wirkstoffgehalt untersucht werden.

Der Marktwert der Drogen liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen einen 56-Jährigen wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln aufgenommen. (fp)