Drohung gegen Einkaufsmarkt in Chemnitz-Röhrsdorf gefunden

erschienen am 29.04.2017



Chemnitz. Beim Auffüllen der Regale haben Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Ringstraße in Röhrsdorf am Samstagmorgen eine schriftliche Drohung gegen den Markt entdeckt. Daraufhin wurde der betreffende Gebäudekomplex abgesperrt und das Personal evakuiert. Der Markt bleibt vorerst geschlossen.

Derzeit durchsuchen Polizisten die Räume, wobei auch mehrere Sprengstoffsuchhund im Einsatz sind. Nach Polizeiangaben wurden bislang keine verdächtigen Gegenstände gefunden.

Erst am Donnerstag hatte es ein Drohschreiben gegen eine Bank in Chemnitz gegeben. Daraufhin waren Teile der Innenstadt gesperrt und 20 Bankfilialen durchsucht worden - gefunden wurde nichts. (fp)