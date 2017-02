Drohung gegen Schnellrestaurant in Chemnitz

erschienen am 08.02.2017



Chemnitz. In der Chemnitzer Innenstadt hat die Polizei am Mittwochabend Teile der Zentralhaltestelle gesperrt und mehrere Geschäfte geräumt. Hintergrund ist eine telefonische Drohung gegen ein Schnellrestaurant im Erdgeschoss des Kaufhof-Parkhauses. Derzeit ist der Bus- und Straßenbahnverkehr in diesem Bereich eingestellt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Das Kaufhof-Parkhaus wurde gesperrt, es dürfen keine Autos mehr hineinfahren. Im Moment ist noch nicht klar, wie weit die Sperrungen ausgedehnt werden müssen. Das Schnellrestaurant wird derzeit durchsucht; dabei kommt auch ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz. Ende Dezember hatten Bombendrohungen gegen zwei große Einkaufszentren in Chemnitz für Aufregung und für stundenlange Großeinsätze der Polizei gesorgt. Sprengstoff wurde aber nicht gefunden. (hr)