E-Mobil-HÃ¤ndler vermissen LadesÃ¤ulen

E-Mobil-Händler vermissen Ladesäulen

Das Angebot an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen wächst auch in Chemnitz. Doch hält der Anstieg der Infrastruktur dem Bedarf stand? Dazu gibt es unterschiedliche Aussagen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 07.09.2016



Sie sind Exoten und vermehren sich nur langsam: Die Anzahl der in Chemnitz zugelassenen rein elektrisch betriebenen Privat- und Firmenfahrzeuge hat seit Anfang August 2015 um etwa 20 Exemplare auf jetzt knapp über 100 zugenommen. Reichlich 70 davon sind nach Angaben der Stadt Personenautos. Hinzu kommen 514 Hybridfahrzeuge - 86 mehr als vor einem Jahr und ausschließlich Pkw - mit Benzin- und Elektromotoren. Zum Vergleich: Insgesamt sind derzeit in der Stadt laut Daten aus dem Kraftfahrtbundesamt mehr als 140.000 Fahrzeuge gemeldet, darunter rund 90.000 mit Benzin- und 31.500 mit Dieselantrieb - Tendenz steigend.

Doch zumindest die Anzahl der Anbieter von E-Mobilen in Chemnitz wächst. So verfügt seit kurzem auch die BMW-Niederlassung in Röhrsdorf über die Ausstattung und speziell geschultes Personal für den Verkauf und die Wartung der Modelle i3 und i8. "Damit ist der Standort zukunftsfest geworden", sagt Niederlassungsleiter Thomas Muderlak. Er sei optimistisch, dass die Nachfrage nach Elektro- und Hybridfahrzeugen auch dank der neuen Kaufprämien von Bundesregierung und Herstellern steigen wird.

Der Einbau mehrerer Ladesäulen für Vorführ- und Kundenfahrzeuge war Bestandteil des gerade abgeschlossenen, rund eine Million Euro teuren Umbaus der Niederlassung. Doch für eine öffentliche Strom-Tankstelle liege der Standort zu weit entfernt von den großen Parkplätzen des Chemnitz-Centers, sagt Muderlak. Denn um die Batterien ihrer Autos aufzuladen, sollen die Fahrer nicht extra Zeit opfern müssen.

Chemnitzer, die elektrisch zur Arbeit oder zum Einkaufen in die Stadt pendeln, könnten das problemlos über Nacht in der eigenen Garage tun. Doch schon für Laternenparker und erst recht für Besucher oder Durchreisende von weiter her kann der Strom angesichts der Reichweite der E-Mobile mitunter knapp werden. Dafür wünscht sich Muderlak mehr Ladesäulen auf den Parkplätzen der Einkaufszentren und auch an Straßenlampen, beispielsweise auf dem Kaßberg. "Die Lade-Infrastruktur in der Stadt ist ausbaufähig", sagt der Niederlassungsleiter. Er habe schon Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig und Tiefbauamtsleiter Bernd Gregorzyk die Unterstützung des Autokonzerns angeboten. "Wir kennen die Gesetzeslage und die Fördermöglichkeiten, haben das technische Know-how und könnten der Stadt auch Fahrzeuge zur Verfügung stellen", so Muderlak.

Nicht nur der BMW-Mann wünscht sich deutlich mehr Lade-

säulen. Auch Jörg Leibiger vom Autocenter Chemnitz, das unter anderem das weltweit meistverkaufte Elektroauto Nissan Leaf anbietet, sagt: "In Chemnitz ist die Infrastruktur der Ladestationen sehr mangelhaft." Insbesondere auf den Parkplätzen der Einkaufscenter fehlten die Säulen. "An Autohäusern oder auf Parkplätzen der Energieunternehmen lädt niemand sein Auto", so der Verkaufsleiter.

Andy Pichel vom Autohaus Pichel bestätigt ebenfalls: "Gerade in Einkaufszentren wie im Chemnitz-Center, an öffentlichen Plätzen, an Einkaufsmärkten, Restaurants oder bei Mehrfamilienhäusern wären Ladestationen wichtig." Die Ladesäulen müssten mit einer zentralen Ladekarte zu nutzen und über eine Smartphone-App zu finden sein, wünscht sich der Händler, der unter anderem Elektro- und Hybridfahrzeuge von Mitsubishi führt.

Die Stadtverwaltung verweist auf Anfrage zu ihren Plänen für den Ausbau der Infrastruktur an die Energieversorger, da sie selbst keine Ladestationen betreibe. Laut Tiefbauamtsleiter Bernd Gregorzyk gibt es Überlegungen, entlang der neuen Trasse des Chemnitzer Modells zum Uni-Campus und weiter nach Thalheim entsprechende Stationen vorzusehen, so unter anderem am Campusplatz, möglicherweise auch in Einsiedel. Vom künftigen "Rückgrat der Elektromobilität" in Chemnitz ist gar die Rede.

Das Versorgungsunternehmen Eins führt in einer Übersicht zwölf Ladestationen auf, die es derzeit im Chemnitzer Stadtgebiet betreibt und an denen es monatlich zwischen 80 und 100 Ladevorgänge verzeichne. Standorte sind unter anderen die Parkplätze am Tietz, an der Messe und am CFC-Stadion sowie in der Tiefgarage der Galerie Roter Turm und im Parkhaus der Galeria Kaufhof. Auf Kundenwunsch installiere Eins gegen eine Beteiligung an den Kosten in Höhe von annähernd 13.000 Euro weitere Anlagen, so eine Sprecherin.

Envia-M betreibt bisher nur eine öffentliche Ladestation mit zwei Anschlüssen am Firmensitz an der Chemnitztalstraße. Dort wurden 2015 etwa 50 Ladevorgänge registriert. Eine zweite Ladesäule in der Stadt soll innerhalb eines von der EU geförderten Forschungsprojektes folgen, kündigt das Unternehmen an. (mit micm)