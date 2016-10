Ebersdorf: Pkw kollidierte mit Baum - vier Personen verletzt

erschienen am 09.10.2016



Chemnitz, OT Ebersdorf. In der Nacht zu Sonntag ist es auf der B 169 zu einem schweren Unfall mit vier verletzten Personen gekommen. Ein 20-Jähriger befuhr die B 169 aus Richtung Oberlichtenau in Richtung Chemnitz als er in Höhe der Einmündung zur Mittweidaer Straße einen vorausfahrenden Pkw überholte, wobei er ins Schleudern geriet. In der Folge kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Durch den Aufprall verletzten sich der 20-Jährige sowie ein 19- und 21-jähriger Insasse schwer. Ein weiterer 21-jähriger Insasse wurde leicht verletzt. Am VW entstand Totalschaden. (fp)