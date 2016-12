Ehre für die Ehrenamtler

Ein Dankeschön zum Jahresende: So engagierten sich Chemnitzer für Projekte, die ihnen besonders nahe gehen.

erschienen am 31.12.2016



Barbara Ludwig hatte im Dezember einen besonderen Termin im Kalender stehen. Die Stadtchefin bat insgesamt sieben Chemnitzer Persönlichkeiten ins Rathaus. Dort durften sie sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Vorausgegangen war das jahrelange Engagement der Bürger für Kultur, Sport, den Katastrophenschutz und wichtige soziale Projekte. Ein Überblick:

Ingrid und Stephan Scholz machen sich für die Kunstsammlungen stark. Vor fast 25 Jahren gründeten sie den Freundeskreis des Museums. Mit sieben Leuten starteten sie ihre ehrenamtliche Arbeit. Inzwischen haben sie mehr als 1000 Mitglieder angeworben, die mit ihnen das Kunsthaus am Theaterplatz unterstützen. "Wir freuen uns, dass wir inzwischen der größte Förderverein im Kunstbereich in Sachsen, vielleicht sogar in ganz Ostdeutschland sind", so Stephan Scholz, Chef der labormedizinischen Einrichtung Diagnosticum. Zusätzlich finanzierte das Ehepaar aus seiner privaten Tasche die Restaurierung eines zum Bestand der Kunstsammlungen gehörenden bronzenen Selbstbildnisses von Honoré Daumier und gründeten die Stiftung Carlfriedrich-Claus-Archiv. Ihren Eintrag ins Goldene Buch nahmen sie unter einem weiteren Kunstwerk vor, welches ohne sie nicht in Chemnitz gelandet wäre: das Neo-Rauch-Bild "Die Abwägung". Es hängt seit 2013 im Chemnitzer Ratssaal.

Carsten Sternkopf (Foto) unterschrieb vor 25 Jahren seine Mitgliedschaft beim Technischen Hilfswerk Chemnitz. Seit zwei Jahrzehnten ist er Stellvertreter des Ortsbeauftragten. Im Laufe seiner Zeit beim THW habe es Sternkopf auf 15.000 Stunden ehrenamtlich geleisteter Arbeit gebracht, lobte der Chemnitzer THW-Chef Knut Eichholz seinen Kollegen in der Laudatio. "Ihm gelang es dabei, viele Kontakte zu Behörden und Organisationen aufzubauen und zu festigen." Carsten Sternkopf unterstützte seine Kollegen vom Katastrophenschutz unter anderem bei den Einsätzen während der Hochwassersituationen der vergangenen Jahre.

Peter Thieme gilt als Vorbild für alle Wanderfreunde. Genau 49 Jahre lang engagierte sich der Rentner für den Wanderclub 1951. Vor allem nach der Wiedervereinigung gab er vielen Menschen mit dem Wandersport Halt. "Er bot ihnen ein soziales Umfeld, während ihnen Arbeits- und Perspektivlosigkeit drohten", lobte Reinhard Stoltze, Vorsitzender des Clubs, in der vergangenen Woche. Peter Thieme selbst kann sich für den Verein aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr engagieren. Das Wandern hat er jedoch noch nicht aufgegeben: "Zehn bis 15 Kilometer schaffe ich schon noch", so der 83-Jährige. "Ich kann allerdings nicht mehr als Wanderleiter Verantwortung übernehmen. Das müssen jüngere Freunde machen." Den Rücken für die Arbeit als Wanderleiter hielt ihm in all den Jahren seine Frau frei. "Wir unterscheiden uns in vielen Dingen", sagte Sieglinde Thieme gestern und knuffte ihren Mann liebevoll in die Seite. "Aber die Freude am Wandersport hat uns immer verbunden." Kennengelernt hatten sich die Thiemes zur Sommersonnenwende des Jahres 1960 - auf einem Wandertreffen.

Ingrid Heering (Foto) gehen die Schicksale von Menschen, die Opfer von Gewalttaten geworden sind, zu Herzen. In den ersten Tagen nach dem Mauerfall, wurde sie Büroleiterin beim Opferschutzverein "Weißer Ring". Inzwischen, mit nun 75 Jahren, kümmert sie sich ehrenamtlich um Menschen, die belästigt, bedroht, verfolgt, körperlich oder seelisch angegriffen wurden. "Es ist wichtig, für die Betroffenen ein offenes Ohr zu haben, ihnen über bürokratische Hürden zu helfen", sagte sie. "Man darf sich aber auch nicht von Gefühlen überrumpeln lassen. Denn in erster Linie benötigen die Hilfesuchenden einen Berater mit kühlem Kopf." Im Haus des Vereins Kraftwerk auf dem Kaßberg hat der "Weiße Ring" seine Heimat gefunden. Ingrid Heering arbeitet zudem ehrenamtlich als Schöffin.

Gisela Höhnel tut es ihr gleich. Auch sie arbeitet als ehrenamtliche Richterin. Gleichzeitig betreut sie aber auch den Verein Adelsberger Senioren. Für mehr als 50 ältere Frauen und Männer im Stadtteil ist sie seit 1985 eine Stütze. Sie versammelt die teils hochbetagten Menschen einmal pro Woche in den Räumen der Adelsberger Feuerwehr. "Dort basteln wir, führen Gespräche oder backen Kuchen. Der wird gegessen, wenn beispielsweise die Adelsberger Schule oder die Gemeinde zu Festen einladen", erklärte Gisela Höhnel in der vergangenen Woche. Einmal im Jahr organisiert Gisela Höhnel für ihre Senioren einen Wandertag. "Anschließend", so die 62-Jährige, "halte ich die Eindrücke in Chroniken fest".

Günther Gottfried Hermann Schmidt (Foto) durfte sich für seine Verdienste um die Kirchenmusik in Chemnitz ins Goldene Buch eintragen. Vier Jahrzehnte lang prägte er die Kulturlandschaft der Stadt und der Region.