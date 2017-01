Ein Ballherr und seine zwei Tischdamen

Mit einer tollen Gala, einem besonderen Konzert, mit einem neuem Job und mit einer Auszeichnung - so startet 2017.

Ulf Andrich, Automobilkaufmann aus Chemnitz, durfte sich am Samstag als besonders glücklicher Mann schätzen. Er war der einzige Besucher unter den Gästen des Neujahrsballs der Tanzschule Emmerling, der gleich mit zwei Tischdamen glänzte. Und seine Frau Yvonne machte das noch nicht einmal eifersüchtig. Klar, wenn die "Kontrahentin" die eigenen Tochter ist. Carolin Andrich, Elftklässlerin am Gymnasium in Einsiedel, hatte am Samstagabend eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Mit ihrem Tanzpartner schwebte sie als Debütantin beim ersten, großen Ball des Jahres über den Marmorfußboden im Chemnitzer Hof. "Ein bisschen aufgeregt bin ich schon", sagte sie - und freute sich anschließend, dass alle Schrittkombinationen auf den Punkt taktgenau saßen.

Mirko Dreischarf, Chef der Tanzschule Emmerling und Gastgeber des Neujahrsballs, musste seine Begrüßungsrede gleich dreimal in Folge halten. Der Grund: Die Gala war mit mehr als 350 Gästen dermaßen ausgebucht, dass die Besucher auf drei Räume - den Spiegelsaal, den Straumer Saal und das Marmor-Foyer - verteilt werden mussten. Damit alle Gäste in den Genuss des Debütanten-Auftritts kommen konnten, wurde dieser Moment also mehrmals zelebriert. Dreischarfs Frau Martina hatte für den Abend ein schwarzes Glitzerkleid ausgesucht, eigentlich eine Robe mit Minirock. Ein Chiffonschleier um die Beine machte es zum perfekten, bodenlangen Abendkleid. An die Ballordnung hielten sich aber nicht alle: Einige Damen kamen in Hosenanzügen oder sogar in Büro-Kostümen, die Herren mal mit Krawatte, auch mal ohne. Dafür waren die Gäste schön farbenfroh gekleidet: Die meisten Frauen rauschten in bordeaux-roter oder smaragd-blauer Kleidung durch die Säle. Am Buffet musste niemand anstehen. Die Organisatoren hatten entschieden: Das Essen kommt a lá carte auf die vielen festlich geschmückten Tische.

Thomas Heim (Foto), Betriebswirt, ist der neue Leiter der Commerzbank-Niederlassung an der Stollberger Straße. Er hat das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt. Bis 1995 absolvierte er seine Ausbildung bei der SchmidtBank in Chemnitz, von 2002 bis 2005 qualifizierte er sich zum Betriebswirt. Zuletzt war Heim als Privatkundenberater in der Filiale tätig, die er nun leitet. Wichtig sei ihm die Kommunikation, stellt er klar. "Und der Kontakt mit unseren Kunden. Egal auf welchem Weg, egal wie vielschichtig das Thema auch ist." Gemeinsam mit seinem Team möchte er ein kompetenter und fairer Ansprechpartner sein. "Sei es, um tägliche Bankdienstleistungen abzuwickeln, den Weg ins Eigenheim zu ebnen oder den Altersruhestand abzusichern", erklärt Heim. Der 43-Jährige ist verheiratet und Vater zweier Töchter. Seinen Ausgleich zum Job in der Bank findet er beim Fotografieren. Die bisherige Filialleiterin, Karin Haubold, genießt nach 26 Jahren in der Bank, darunter mehr als zwölf Jahre als Niederlassungsleiterin, künftig ihren Ruhestand.

Simone Elliott, Sängerin und Balletttänzerin, hat ihrem einstigen Lebensmittelpunkt Chemnitz mal wieder einen Besuch abgestattet. Von 2008 bis 2011 tanzte die aus Seattle stammende Amerikanerin in der Chemnitzer Ballettkompanie. Inzwischen lebt sie in Regensburg und ist dort am Theater engagiert. Regelmäßig jedoch trifft sie sich mit Mathis Stendike und Petr Krupa, die gemeinsam das Chemnitzer Duo Tuya Klangwerk bilden. Am Samstag traten sie gemeinsam im Museum Gunzenhauser zum besonderen Neujahrskonzert auf - einem sehr besonderen: "Simone bringt nicht nur ihren italienischen Tanzpartner Simone Frederick Scacchetti mit, sondern auch ihre Mutter", hatte Mathis Stendike im Vorfeld angekündigt. Und so wurde es ein Abend voller Musik, Tanz und mit ganz viel Herz: Denn Simones Mutter Alicia, ebenso wie ihre Tochter mit goldenem Kehlchen verwöhnt, stimmte gemeinsam mit ihrem Kind einige Lieder zum neuen Jahr an. "Es war sehr bewegend", sagte Stendike gestern Nachmittag. "Es hat mich auch gefreut, dass etwa 130 Menschen zu unserem Konzert gekommen sind, obwohl parallel mehrere Kulturveranstaltungen liefen. Toll!"

Heiko Haase (Foto), Geschäftsführer im Autohaus an der Lutherkirche, ist stolz auf sein Team. Das Autohaus wurde zum zehnten Mal in Folge von der Adam-Opel-AG für besondere Werkstattleistungen und Servicequalität ausgezeichnet. Beim Test wurde von unabhängigen Experten ein mit versteckten Mängeln präparierter Wagen zur Inspektion abgegeben. Alle Fehler wurden von der Servicewerkstatt des Autohauses an der Lutherkirche entdeckt und fachmännisch repariert.