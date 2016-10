Ein Berliner will den alten Spinnbau wiederbeleben

Klaus Hirsch ist Eigentümer des historischen Maschinenbau-Geländes in Altchemnitz. Einst Kernstück der städtischen Industrie, ist das Areal heute weitgehend verwaist. Was soll damit werden?

Von Christian Meyer

erschienen am 18.10.2016



Von den goldenen Zeiten der sächsischen Maschinenfabrik ist nicht viel geblieben. Der große Gebäudekomplex an der Altchemnitzer Straße - Baujahr 1839 - sieht von außen leer und verfallen aus. Dennoch: Ein bisschen spinnen kann man an dem Ort, an dem sich von 1984 bis 1990 der Hauptsitz des DDR-Kombinats Textima befand, noch immer.

"Hier unten könnte ich mir gut eine gastronomische Einrichtung vorstellen", sagt Klaus Hirsch und zeigt auf den Eingangsbereich, der sich im Gebäude 1 befindet - ein Anbau aus den 1950er-Jahren. Wenn es nach Hirsch geht, soll das rund 37.000 Quadratmeter große Gelände eines Tages ein "lebendiges Areal" sein. Der Berliner ist seit 2013 Eigentümer des Komplexes, das er unter den Namen "Spinnwerk" verwaltet. Auch wenn es von außen verlassen aussieht - leer ist es nicht. Handwerksbetriebe, Textilgeschäfte, aber auch Freizeiteinrichtungen sind dort angesiedelt. Mehr als die Hälfte der Fläche ist noch frei. "Ziel ist, dass die Fläche irgendwann komplett vermietet ist", so Hirsch. Aber wer soll die viele freie Fläche füllen?

Hirschs Antwort: Leute mit Ideen. "Damit rennt man bei mir jedenfalls offene Türen ein." Besonders für Start-up-Unternehmen, die günstige Mietflächen suchen, sei das Spinnwerk ideal. "Wir sind im Grunde für jeden offen, der bei uns anklopft." Ob Logistik, Großhandel, Gastronomie oder Sport - wichtig sei nur, dass es miteinander verträglich ist. Und dass Baumaßnahmen mit dem Denkmalschutz vereinbar sind. "Auch eine kulturelle Nutzung könnte ich mir hier vorstellen", sagt Klaus Hirsch.

Diese Offenheit kommt bei vielen gut an. Erst in der vergangenen Woche waren im ehemaligen Spinnereimaschinenbau Besucher eines internationalen Netzwerkes zu Gast, das sich mit der Nachnutzung leer stehender Betriebsgebäude beschäftigt. Auch die Stadt verfolgt die Entwicklung des Spinnwerks und erhofft sich durch die Wiederbelebung des Areals einen positiven Effekt für Altchemnitz - laut Hirsch für beide Seiten ein Vorteil.

Das sieht auch Stadtentwicklungsexperte Nils Scheffler so, der das Netzwerk begleitet. "Um so eine Brache wieder erfolgreich nutzen zu können, braucht man einen langen Atem", so Scheffler. "Die Bedingungen in Chemnitz sehen gut aus. Es scheint sich hier wirklich etwas entwickeln zu können." Beispielhaft seien die Kletterhalle "Boulderlounge" und das Freizeit- und Partygelände "Spinnerei". Beides laufe erfolgreich, so Hirsch.

Über die Höhe von Investitionen und Mieterlösen hält er sich indes bedeckt. Die Entwicklung bleibe für ihn jedenfalls eine "spannende Aufgabe".