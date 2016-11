Ein Chemnitzer ist Stadtchef in Schwerin

Rico Badenschier ist seit dem 1. November neuer Oberbürgermeister der norddeutschen Landeshauptstadt. Zu einem Treffen mit Amtskollegin Barbara Ludwig kam es bisher jedoch noch nicht.

Von Peggy Fritzsche

Die Bürger der Stadt Schwerin haben einem Chemnitzer ihr Vertrauen ausgesprochen. Rico Badenschier, 1978 im damaligen Karl-Marx-Stadt geboren, hat im September dieses Jahres die Oberbürgermeisterwahlen in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns gewonnen. In der vergangenen Woche ist er in sein neues Büro in der Schweriner Innenstadt gezogen. "Ich bin überwältigt von dem Vertrauensvorschuss der Schweriner", sagt er. Der Vater von drei Kindern bleibt trotzdem entspannt.

Nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt plauderte er jetzt mit "Freie Presse" über seine Jugendzeiten in Chemnitz. "Ich erinnere mich noch genau, wie ich ganze Nächte mit meinen Freunden auf der Schloßteichinsel verbracht habe", so Badenschier. "Mit der Gitarre sind wir dort stundenlang sitzen geblieben." Und auf die Dächer innerstädtischer Häuser seien sie damals geklettert. "Von dort aus haben wir den Baufortschritt der neuen City beobachtet", so Rico Badenschier. "Das war großartig."

Sein Weg von der Schulbank im Chemnitzer Johannes-Kepler-Gymnasium bis ins Schweriner Rathaus, führte ihn zunächst ins hessische Marburg. Dort studierte der heute 38-Jährige Medizin. "Ich habe mein Studium 1999 dort begonnen, nachdem ich am Klinikum in Chemnitz meinen Zivildienst absolviert hatte", so Badenschier.

Als Doktor der Radiologie kam er 2008 schließlich nach Schwerin, arbeitete zuletzt als Oberarzt für Neuroradiologie in den Helios-Kliniken der Stadt mit den vielen Seen. "Mein Vater stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Wegen der Landschaft und der beruflichen Perspektiven bin ich mit meiner Familie in seine Heimat gezogen", sagt Rico Badenschier. Jetzt, acht Jahre später, hängt er den Arztkittel an den Nagel und geht jeden Morgen in die Amtsstube statt ins Krankenhaus.

Warum? "Weil ich ein politisch interessierter Mensch bin", sagt Badenschier. Schon im Studierendenparlament an der Marburger Uni habe er mitgemischt. Im Jahr 2009 tritt er dann in die SPD ein. 2014 schließlich kandidiert er für die Schweriner Stadtvertretung, das Pendant zum Chemnitzer Stadtrat - und sichert sich seinen Sitz. Nun hat er in einer Stichwahl als politischer Neuling die seit 2008 tätige Schweriner Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow aus dem Amt gekegelt. "Eine Bilderbuchkarriere", so kommentieren norddeutsche Journalisten und Wahlbeobachter seit der Auszählung der Stimmzettel den Weg Badenschiers ins Schweriner Rathaus. Der packt derweil, nach eigenen Angaben "mit Spaß, sich in Neues einzuarbeiten", seine Aufgaben an: Modernisierung der Schulen, Konsolidierung des Haushaltes und Treffen mit Amtskollegen. Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig zum Beispiel kennt er noch gar nicht. "Wir hatten nie miteinander zu tun, sind uns nie begegnet", so Rico Badenschier.

Vielleicht kommen die Stadtoberhäupter bald auf dem kurzen Dienstweg zusammen. "Meine Eltern, meine Oma - sie leben alle in Chemnitz. Deshalb verbringe ich jedes Jahr mit meiner gesamten Familie die Februarferien hier." Die Badenschiers bummeln dann gemeinsam durch die Stadt oder fahren im Erzgebirge Ski.