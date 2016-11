Ein Künstler und sein Wert für die Stadt

Vor 70 Jahren wurde der Maler und Grafiker Karl Schmidt-Rottluff zum Ehrenbürger von Chemnitz. Eine Stiftung will sein Erbe stärker in die Öffentlichkeit bringen.

Von Swen Uhlig

erschienen am 22.11.2016



Der ehemalige Oberbürgermeister von Chemnitz ist der vorerst letzte Ehrenbürger der Stadt. Anfang November wurde Peter Seifert bei einem Festakt die Auszeichnung verliehen - er reiht sich damit ein in die Liste, auf der unter anderen auch die Namen von Schriftsteller Stefan Heym, Eiskunstläuferin Katarina Witt und Ex-VW-Chef Carl Hahn verzeichnet sind. Der erste Ehrenbürger von Chemnitz, dem diese Anerkennung nach dem Zweiten Weltkrieg zu Teil wurde, ist der Künstler Karl Schmidt-Rottluff. Die Auszeichnung des Malers, Grafikers und Expressionisten jährt sich in diesen Tagen zum 70. Mal.

Seine Weltgeltung ist unbestritten, gleichwohl seine Wirkung für das heutige Chemnitz ausbaufähig, finden zumindest Sonja und Jürgen Oehlschläger. Das Unternehmer-Ehepaar im Ruhestand hat vor mehr als einem Jahr eine Stiftung gegründet, die Schmidt-Rottluff wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken soll. "Der Name Schmidt-Rottluff spielt im Stadtmarketing kein Rolle", sagt Jürgen Oehlschläger. Das sei kein Versäumnis der heutigen Verantwortlichen, fügt er hinzu. Die Vernachlässigung habe schon vor Jahren begonnen.

Mit der Stiftung wollen die Oehlschlägers etwas für ihre Stadt tun, für die Kunst und natürlich für das Andenken von Karl Schmidt-Rottluff. Aus dem Ertrag des Stiftungskapitals soll ein Preis gestiftet werden, der international bekannten, bildenden Künstlern aller zwei Jahre verliehen werden soll. Weil die Zins- erträge für das angelegte Kapital aber derzeit eher überschaubar sind, hat sich das Paar dafür entschieden, noch einmal 10.000 Euro für den ersten Preisträger bereitzustellen.

Bisher musste für die Stiftung eine Satzung erarbeitet werden, Mitglieder für Vorstand sowie Stiftungsrat mussten gefunden werden - Gremien, die allesamt ehrenamtlich arbeiten. "Die Formalien sind erledigt", sagt Sonja Oehlschläger. Anfangs sei man etwas naiv gewesen, was die Gründung betrifft. "Wir haben gedacht, wenn man das Geld einzahlt, geht der Rest fast von alleine", fügt sie hinzu. Doch da hatten die beiden den Aufwand unterschätzt. Jetzt sei man einen Schritt weiter, das rechtliche Fundament sei fixiert, erklärt Jürgen Oehlschläger.

Und dennoch sind sie unzufrieden: Eigentlich hätte schon in diesem Jahr der erste Preisträger benannt werden sollen. Doch daraus wird nichts. Das liegt vor allem daran, dass ein internationaler Künstler mit dem Preis bedacht werden soll. Jetzt hofft das Paar auf das Jahr 2017: Wenn alles klappt, soll der Preisträger im Frühjahr feststehen.