Ein Lob den Zwischentönen

Einfühlsam aber auch experimentierfreudig glänzte die Robert- Schumann-Philharmonie mit ihrem Gastsolisten beim fünften Sinfonie- konzert der Saison.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 20.01.2017



Es sind die Bilder eines Lebens, die im Violoncellokonzert Nr. 1 Es-Dur op. 107 von Dmitri Schostakowitsch aufscheinen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich Stalins Arbeitslager noch einmal mit Millionen diffamierter "Feinde der Sowjetunion" füllten, war auch Schostakowitsch als "Formalist" verunglimpft und, wie schon vor dem Krieg, in seiner Arbeit behindert worden. Erst nach dem Tod Stalins 1953 konnten die sowjetischen Künstler wieder freier arbeiten.

Dies ließ auch die Robert-Schumann-Philharmonie am Mittwochabend unter der Leitung des jungen, agil-mitreißenden amerikanischen Dirigenten James Feddeck und mit dem Solisten Daniel Müller-Schott im gut gefüllten großen Saal der Stadthalle einfühlsam anklingen. Schostakowitsch schrieb das Konzert 1959 für seinen Freund und Schüler, den Cellisten Mstislaw Rostropowitsch. Daniel Müller-Schott wiederum nahm ein Jahr lang Unterricht bei Rostropowitsch.

Das Befreiende seiner Zeit hat der Komponist in dem Konzert eher dem Soloinstrument eingeschrieben, das sich intensiv einer doch immer mitklingenden elegischen Melancholie entgegenstemmt, aber auch den traurig-trotzigen Humor etwa eines kurzen Zitats aus einem der Lieblingslieder Stalins oder aufrüttelnde Paukenschläge und eine Sehnsucht nach volksliedhafter Nähe zulässt. Aufkommender Pathetik gibt sich das Orchester nie ganz hin. Mit einer Ravel-Zugabe bedankte sich Daniel Müller-Schott für den Applaus des Publikums.

Eröffnet hatte die Philharmonie das Konzert mit dem Stück "Introduktion und Lichtspielszene" des jungen Komponisten Benjamin Schweitzer, dessen moderne Operette "Südseetulpen" ebenfalls in Chemnitz auf dem Spielplan steht. Seine "Filmmusik ohne Film", wie er die Komposition selbst bezeichnet, ist eine wunderbar zarte, zerbrechliche, aber auch kontrast- und konfliktreiche Miniatur, in der die Musiker ihren Instrumenten teils ganz ungewöhnliche Klänge entlocken dürfen. Es wird mehr angedeutet als bombastisch ausgeführt, das Individuelle fügt sich nur vorsichtig zum kollektiven Klang und nie zu ausschweifender Hollywood-Theatralik. In dem klug, kraftvoll, feinsinnig und komplex konstruierten Werk weht es zunächst dunkel aus einer imaginären Landschaft, bevor sich die angedeuteten Geschichten in einem originellen Schluss entladen. Der anwesende Komponist war sichtlich zufrieden mit der spielfreudigen Interpretation durch die Robert-Schumann-Philharmonie, bedankte sich bei Dirigent und Orchester - eine schöne Geste.

Sein experimentelles Werk fügte sich hervorragend in den Spielplan des Abends, der als lange gefeierten Abschluss Ludwig van Beethovens Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60 bereithielt. Auch dies ein Werk, das sich dem Pathos verweigert, deshalb so Robert Schumann, als "griechisch schlanke Maid zwischen zwei Nordlandriesen", der 3. und 5. Sinfonie, stehe. Die Raffinesse der 4. Sinfonie, geschrieben 1806, im produktivsten Jahr des Komponisten, liegt in zahllosen fantasiereichen Details, indem sie immer wieder musikalische Themen gegeneinander setzt - dunkle Moll-Klänge gegen erhellende Holzbläser, kurz angedeutete Motive gegen ausschweifende Passagen, rastloses Suchen gegen einen kurzen Triumph. Indem sie sucht, findet, verwirft, wiederfindet. Und Dirigent James Feddeck lebt diese Musik sichtlich, agiert gestenreich und körperbetont, führt das Orchester engagiert und gefühlvoll durch die Dramatik und Dynamik der Sinfonie - und die Akteure ernten dafür zu Recht langen Applaus. Ein Abend, der nicht auf schicksalsschwere Pathetik, all zu gängige Popularität (die kleine Schwester des leider zeitgemäßen Populismus) und Gefälligkeit setzte, sondern auf Differenzierung, Zwischentöne und respektvolle, nachdenkliche Individualität - auch auf diese Art kann Musik ein Beitrag zum Leben in dieser Zeit sein.