Ein Mann als Kita-Chef lässt Kleinen großen Spielraum

Ricardo Ulbrich ist einer von wenigen Männern, die eine städtische Tagesstätte leiten. Ihn begeistert seine Arbeit. Dabei begann sein Berufsweg in einer ganz anderen Branche.

Von Sandra Häfner

erschienen am 25.01.2017



Markersdorf. Ricardo Ulbrich ist ein Mann der Veränderung. Seit Anfang des Monats leitet der 40-Jährige die neue Kindertagesstätte an der Max-Müller-Straße in Markersdorf. Er ist damit der dritte Mann, der eine städtische Kita führt.

Im Beruf des Kita-Leiters sah Ricardo Ulbrich eine neue Herausforderung, sagt er. "Man spürt den Antrieb auf Veränderung", erzählt er von dem Bedürfnis, etwas Neues zu schaffen. Das kann er als Leiter der Tagesstätte mit 136 Plätzen. Besonders reizvoll sei es für ihn, selbst gestalten zu können, die Arbeit in der Kita zu entwickeln. Er entschied sich für eine offene Arbeit mit den Kindern.

Das Konzept der offenen Kita orientiere sich an einer Einrichtung für alle Kinder mit allen Chancen auf eine individuelle Entwicklung sowie an ihren Bedürfnissen. Und es folgt dem sächsischen Bildungsplan, so Ulbrich. "Wir begleiten die Mädchen und Jungen in ihrer Entwicklung, zwingen ihnen nichts auf." Etwa eine starre Zeiteinteilung. Die Zeiten, in denen beispielsweise alle Punkt 9 Uhr gemeinsam malen, sind an der Max-Müller-Straße vorbei. In den Räumen werden stattdessen Bildungsinseln zu bestimmten Themen wie Kunst, Bewegung, kreative Arbeit und Medien eingerichtet. Die Kinder entscheiden selbst, mit welchem Thema sie sich wann beschäftigen. Die Räume stehen ihnen offen. Mit dem Konzept soll das Lernen unterstützt werden.

"Die Frage ist doch, wie wir am besten lernen", sagt Ricardo Ulbrich. "Und Kinder lernen am besten und nachhaltig, wenn Emotionen im Spiel sind, sie sich aus eigenem Antrieb heraus mit einer Sache beschäftigen, zu der sie sich stark hingezogen fühlen." Ihm erging es ähnlich. Ricardo Ulbrich hat einen Handwerkerberuf gelernt. Es ist ihm anzumerken, dass er heute nicht allzu gerne darüber spricht.

dauernden Zivildienstes kam der Flöhaer mit der Arbeit in einer Kita in Kontakt. "Da merkte ich, dass es noch andere Sachen im Leben gibt als das Handwerk", erinnert er sich. Und begann, nach anderen beruflichen Möglichkeiten zu suchen. Er lernte den Beruf des Erziehers und arbeitete anschließend in einer Kita. Dabei leistete er auch Pionierarbeit, denn dort, wo er Praktika absolvierte und später arbeitete, war er häufig der einzige Mann. "Zu Beginn des Jahrtausends, als ich lernte, gab es sehr, sehr wenige Männer in dem Beruf", sagt er. Ihm begegnete auch Skepsis. Weniger von jüngeren Eltern, sagt er. Doch bei älteren Müttern und Vätern habe er zunächst manchmal schon Zweifel an ihm als Erzieher wahrgenommen. Doch davon ließ er sich nicht beirren und machte weiter. Jetzt sei aber ein Prozess in Gang gekommen. Als Mann Erzieher zu sein, sei nicht mehr außergewöhnlich, hat er beobachtet.

Ricardo Ulbrich, der selbst keine Kinder hat und in einer Beziehung lebt, schätzt an seinem Beruf die Vielseitigkeit und die Möglichkeit zur Weiterbildung. "Erzieher zu sein, ist schön und aufregend. Jeder Tag ist anders, ist spannend, man darf sich selbst einbringen, seine Individualität und Kompetenz." Er habe mit Kindern verschiedener Altersgruppen zu tun. Und es gebe Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Das sei wichtig für ihn. Als Erzieher absolvierte er berufsbegleitend eine Ausbildung zum Heilpädagogen. Und auch jetzt, als neuer Kita-Leiter, sitzt Ricardo Ulbrich wieder auf der Schulbank. Im zweiten Semester studiert er Soziale Arbeit. "Mut gehört immer zu Herausforderungen", sagt Ricardo Ulbrich. Nun beschäftige er sich mit den Lebensphasen des Menschen aus wissenschaftlicher Sicht. "Dadurch entwickelt man einen neuen Blick für viele Sachen, hat mehr Verständnis, aber auch andere Fragen", sagt er.

Doch eines ist ihm auch klar: Als Leiter wird er nicht mehr viel Zeit mit den Kindern verbringen können. Er hat sich schon etwas überlegt. "Mein Büro steht offen. Und ich freue mich, wenn sie dort mal vorbeischauen."