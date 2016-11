Ein Rockpoet und seine Liebe zu Chemnitz

Heinz Rudolf Kunze lobt eine Villa, Industrielle feiern in der Stadthalle und Punker machen eine Kneipe zum Tollhaus.

erschienen am 14.11.2016



Heinz Rudolf Kunze, Rockpoet und Schriftsteller, ist ein Riesenfan der Villa Esche. Das wollte er am Samstag erneut loswerden. Da war er in der prachtvollen Chemnitzer Fabrikantenvilla zu Gast - zum dritten Mal schon. "Es ist großartig, wie dieses wertvolle Gebäude immer wieder mit Kultur gefüllt wird", sagte er vor Beginn seiner musikalischen Lesung. Wie begeistert er von Chemnitz und den Menschen hier ist, kann auch Hausleiterin Andrea Pötzsch beschreiben. "Schon als er das letzte Mal da war, flüsterte er mir in der Pause zu, dass wir ein fantastisches Publikum haben", so Pötzsch. "Damals wollte er eigentlich nur ein Buch vorstellen, holte aus Freude über die Atmosphäre in der Villa dann aber doch die Gitarre raus." Diesmal hatte er gleich einen Gitarristen mitgebracht, mit dem er vor dem Konzert eine kleine Hausführung durch den Empfangsraum der Villa Esche vornahm - er kennt sich eben schon bestens aus dort.

Hans J. Naumann (Foto), Präsident des Industrievereins Sachsen 1828, huschte am Samstagabend schnell in den Kleinen Saal der Stadthalle. Wegen eines anderen Termins kam er ein paar Minuten zu spät zu seiner eigenen Veranstaltung, dem Landesindustrieball. Jedes Jahr im November versammeln sich Sachsens wichtigste Wirtschaftsleute in der Stadthalle, um in rauschender Robe über das Parkett zu schweben. Auch wenn der Gastgeber etwas später kam, die fast 300 geladenen Gäste selbst wurden beim Empfang im Foyer der Stadthalle köstlich bei Laune gehalten: Gastronom Roland Keilholz hatte mit seinem Küchenteam passend zum Ballmotto "Japan" mehr als 1600 Sushi-Röllchen gedreht. "Stunden hat das gedauert", sagte er mit Schweißperlchen auf der Stirn, aber gut gelaunt, als seine Leute die Reishäppchen schließlich in Bauchläden feilboten. Derweil zupfte die japanische Künstlerin Naoko Kikuchi auf ihrer Koto, einer 13-saitigen Brettzither, japanische Weisen. Unter den Gästen: die Politik-Elite um Staatsminister Martin Dulig und Sachsens Ex-Landeschef Kurt Biedenkopf. Und dann war da ja noch die gesammelte Frauenpower aus der Wirtschaft: Railbeton-Chefin Annegret Haas, Bauunternehmerin Linda Hüttner, Maschinen- und Anlagenbau-Institutsleiterin Heidrun Steinbach, TU-Professorin Cornelia Zanger, Elektronik-Unternehmerin Marion Sittig-Arnold, Anwältin Angela Koch sowie Vertriebsunternehmerin Heike Fischer. Wer redet denn da noch von der Frauenquote? Damit Sachsens Wirtschaftsleute auch in den kommenden Jahren Grund zur Freude haben, wurde beim Ball mittels einer Tombola Geld eingesammelt. Die Summe, sie stand jedoch bis gestern noch nicht fest, geht an die Förderung überdurchschnittlich begabter, sächsischer Studenten, die eine technische Ausbildungsrichtung eingeschlagen haben.

Markus Matthias Brückner, Frontmann der Chemnitzer Punkband "Die Arbeitslosen Bauarbeiter", brachte am Freitagabend doch glatt seine eigenen Gläser mit in die Rockkneipe "Flowpo". Als Punk kann man schon mal unkonventionell sein. Und wenn die eigene Band 18-jähriges Bestehen feiert, darf man - offiziell "volljährig" - ruhig mal über die Stränge schlagen. Es waren ja auch nicht irgendwelche mitgebrachten Gläser, sondern solche mit eigenem Bandlogo drauf. Brückner: "Die haben wir für unsere Fans anfertigen lassen, damit sie immer auf uns anstoßen können." Danny Szillat, Inhaber der Kneipe "Flowpo" hatte nix dagegen, dass seine Geburtstagsgäste ihr eigenes Geschirr mitbrachten: "So lange sie daraus mein Bier trinken, ist alles in Ordnung", sagte er trocken. Grund zum Lachen hatte er genug: Bis in die Puppen feierten die "Bauarbeiter" mit befreundeten Musikern aus Leipzig vor rammelvoller Bude in der Kneipe an der Brückenstraße. "Sie haben unser Flowpo in ein Blumentollhaus verwandelt", so Szillat.

Ronny Rößler (Foto), Direktor des Chemnitzer Ausstellungshauses für Naturkunde, war nicht der einzige Museums-Chef, der sich am Wochenende in Partylaune zeigte. Während in seinem Haus Rockbands aus der Chemnitzer Musikschule aufs Schlagzeug hauten, um die neue Schau "Rock Fossils" zu feiern, gab es im Archäologiemuseum - keine 100 Meter Luftlinie entfernt - eine Motto-Disko zur aktuell laufenden Sonderschau rund ums Thema Geld. "Wir sind bereit für die erste, einzige und wahre Geld-Disko", gab Chefin Sabine Wolfram am Wochenende bekannt. Deshalb dröhnten im Haus "Schocken" aus den Boxen Songs wie "Money, Money, Money" von Abba. Im "Tietz" krachten derweil die Bässe unter dem Versteinerten Wald. Hintergrund: Dort sind derzeit Fossilien dargestellt, die nach Musiklegenden benannt wurden, zum Beispiel eine Michael-Jackson-Krabbe oder ein Mick-Jagger-Urflusspferd. "Manchmal outen sich eben auch Wissenschaftler als wahre Musikfreaks", so Rößler. Seine Kollegin Ingrid Mössinger war am Samstag übrigens auch ins Partyleben eingetaucht: In halsbrecherischen Stöckelschuhen hatte sich die Kulturfrau unter die Gäste des Industrieballs gemischt.