Ein Spiel im Zeichen des Gedenkens

Nachdem drei Anhänger des Vereins ums Leben gekommen sind, machen sich ihre Freunde für die Hinterbliebenen stark. Nicht nur im eigenen Block.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 06.02.2017



Als die CFC-Fans vor dem Heimspiel gegen den Halleschen FC (1:1) am Samstagnachmittag die Vereinshymne anstimmten, fehlten drei Stimmen im Chor. Die Gesichter der Verstorbenen (19, 24 und 28 Jahre alt) aus Hartmannsdorf und Chemnitz, die bei einem Autounfall Ende Januar an der Leipziger Straße ihr Leben verloren, waren stattdessen schwarz-weiß auf der Anzeigetafel zu sehen. "Unvergessen" stand darüber. Im ganzen Stadion waren hunderte Fans als Zeichen ihrer Trauer schwarz gekleidet. In einer Schweigeminute vor dem Spiel galten die Gedanken den Unfallopfern des Fanclubs "Kreuzeiche Limbach-Oberfrohna" und deren Familien.

Auch die Gäste vom Halleschen FC trauerten um ein verstorbenes Vereinsmitglied: Vor ihrem Block hing ein schwarzes Banner. Am Mittwoch war nach langer Krankheit der Gründer des Fanclubs "Merseburger Domfalken" gestorben.

Eine Woche nach dem Unfall in Chemnitz saß der Schock über die Tragödie bei vielen CFC-Fans noch sichtlich tief. Vor Spielbeginn hatten 20 Mitglieder des Fanclubs "Kreuzeiche Limbach-Oberfrohna" außerhalb des Stadions mit Spendenboxen und Plakaten Geld für die Familien der Unfallopfer gesammelt. "Fußball ist am Ende nur eine Nebensache", sagte Jörg Drechsler, Initiator der Spendenaktion vom Fanclub Kreuzeiche. "Über Jahre sind wir gemeinsam durch dick und dünn gegangen." Die Zeit mit den drei Jungs, die Tage, die sie zusammen für den Verein gefiebert oder sich unabhängig vom Fußball getroffen hatten, habe sie verbunden, sagte Drechsler. Mit der Spendenaktion wolle man vor allem den trauernden Familien der Unfall- opfer Beistand und Respekt entgegenbringen. "Dieser plötzliche Tod hat uns alle erschrocken", sagte Jens Heinrich vom Fanclub, der sich ein Plakat mit Fotos der Verstorbenen umgehängt hatte.

Auch Dieter Pötzsch, der seit 1962 Fan des FCK/CFC ist, spendete. Zusammen mit seinem Enkel war er ins Stadion gekommen. "Dieser Unfall ist furchtbar. Mein Enkel ist in demselben Alter wie die Opfer. Wenn ich daran denke, dann kommen mir die Tränen."

Zwar in den Farben getrennt, waren die Fans in ihrem Gedenken und im gegenseitigen Respekt für die Angehörigen der Opfer geeint. Auch auf der Gästetribüne wurde für die Hinterbliebenen der verstorbenen Chemnitzer gespendet. Jörg Drechsler sagte dazu: "Diese Unterstützung von beiden Seiten ist Wahnsinn."

Wie viel Geld den Familien zugute kommen wird, steht noch nicht fest. Eine Spendenbox haben Mitglieder der Kreuzeiche in den Fanshop des CFC an der Gellertstraße gestellt. Die Aktion soll noch bis zu den Beerdigungen der Clubmitglieder weiterlaufen.