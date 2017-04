Ein Verletzter nach erneuter Pfefferspray-Attacke

Fünf Jugendliche gerieten auf dem Hauptbahnhof miteinander in Streit. Es war der dritte Reizgas-Vorfall binnen 48 Stunden.

erschienen am 25.04.2017



Die Jugendlichen, alle im Alter zwischen 14 und 18 Jahren, wollten eigentlich die Regionalbahn in Richtung Zwickau erwischen, die kurz am Montag nach 19.30 Uhr den Chemnitzer Hauptbahnhof verließ. Doch dazu kam es nicht mehr. Im Übergangsbereich von der Eingangshalle zu den Bahnsteigen entzündete sich aus unbekannter Ursache ein Streit, der schließlich eskalierte. Laut Bundespolizei zog einer der Jugendlichen - allesamt Deutsche - im Affekt eine Dose Pfefferspray aus seiner Tasche und drückte ab. Ergebnis: Ein 18-Jähriger musste mit schweren Augenreizungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die von Passanten gerufenen Polizeibeamten vernahmen alle Beteiligten noch am Montagabend an Ort und Stelle, gegen den Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Erst am Sonntag hatte ein Mann in einem Bus der Linie 21 beim Aussteigen Reizspray in den Fahrgastraum gesprüht. In der Folge mussten zehn Personen vor Ort wegen akuter Atemwegsbeschwerden medizinisch versorgt werden. Vier kamen ins Krankenhaus, darunter ein vier Monate altes Baby. Tags zuvor hatte am Hauptbahnhof der Fahrer einer Straßenbahn der Linie 4 seine Tour abbrechen müssen, nachdem er mit Reizgas in Kontakt gekommen war.

Unterdessen hat sich der Vorstand des Verkehrsbetriebes CVAG erneut mit der Frage der Sicherheit seiner Mitarbeiter beschäftigt. Nach dem brutalen Raubüberfall auf einen Busfahrer zu Ostern drängen Arbeitnehmer auf entsprechende Maßnahmen. Laut einem Sprecher seien nun "erste mögliche Lösungsansätze" vereinbart worden, die mittelfristig Verbesserungen bringen sollen. Details sollen demnächst bekannt gegeben werden. (mit micm)