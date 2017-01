Einbruch im Chemnitzer Weltecho

Von jpe

erschienen am 25.01.2017



Chemnitz . In die Kultureinrichtung Weltecho an der Annaberger Straße 24, ist eingebrochen worden. Wie erst am Mittwoch bekannt wurde, waren die oder der Täter in der Nacht zum Montag dort unterwegs. Betroffen ist sowohl das Café im Erdgeschoss als auch der Kinosaal im oberen Geschoss.

Offenbar hinterließ die Tat einen Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, erklärte Matthias Döhler vom Vorstand des Vereins Oscar, der das Weltecho mit dem Verein Ufer betreibt. Zu dem, was gestohlen wurde, äußern sich er und die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls.