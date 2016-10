Einbruch in FotogeschÃ¤ft - Mehrere zehntausend Euro Schaden

Einbruch in Fotogeschäft - Mehrere zehntausend Euro Schaden

erschienen am 11.10.2016



Chemnitz. Bei einem Einbruch in ein Geschäft für Fototechnik an der Ludwig-Kirsch-Straße in Chemnitz am Montagabend haben Unbekannte Geräte im Wert von mehreren zehntausend Euro geklaut.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen Montagabend, 18.45 Uhr, und Dienstag früh, kurz nach 9 Uhr, gewaltsam Zutritt. Sie schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und erbeuteten mehrere Fotokameras und Objektive. Ein Fährtenhund der Polizei nahm am Tatort eine Spur auf, die er bis zur Fürstenstraße verfolgte. Dort verlor sich die Spur jedoch. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen den Beamten gegenwärtig noch nicht vor. (fp)