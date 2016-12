Einbrüche in Häuser und Keller

Täter stehlen Geld, Dokumente und Fahrrad

erschienen am 27.12.2016



In mehrere Gebäude im Stadtgebiet ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Direkt Heiligabend durchsuchten Unbekannte die Räume eines Einfamilienhauses in Helbersdorf. Sie waren zwischen 16.30und 23.15 Uhr über die Terrassentür eingedrungen, öffneten Schränke und Schubkästen. Nach ersten Ermittlungen wurde laut Polizei Bargeld entwendet. Ebenfalls über die Terrassentür verschafften sich am Freitagabend Unbekannte Zugang zu einer Wohnung im Elsterwinkel in Harthau. Sie entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen mit 3000 Euro vergleichsweise hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei konnte am Tatort Spuren sichern. Geldbörse und persönliche Dokumente fehlen nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Kiefernweg in Glösa-Draisdorf. Die Haustür wurde aufgehebelt. Auch auf der Schmidt-Rottluff-Straße waren Unbekannte in der Nacht unterwegs. Eine Bewohnerin wurde durch Lärm in ihrem Einfamilienhaus wach und vertrieb die Täter so vermutlich. Erst am Morgen stellte sie laut Polizei fest, dass die Haustür nur angelehnt war. An zwei weiteren Häusern gab es ebenfalls Einbruchsspuren.

Durst hatten offenbar Einbrecher, die in der Nacht zu Sonntag in einem Mehrfamilienhaus an der Jakobstraße drei Keller aufbrachen. Sie entwendeten Getränke im Wert von knapp 50 Euro. In einem Mehrfamilienhaus an der Altchemnitzer Straße sind mehrere Keller aufgebrochen und ein Fahrrad gestohlen worden. (dy)