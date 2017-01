Eindringliches Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

Bei der Kranzniederlegung sprach ein Vertreter des Lesben- und Schwulenverbandes. Er verwies nicht nur auf die Vergangenheit.

Von Jana Peters

erschienen am 28.01.2017



Bundesweit ist gestern an die Opfer das Nationalsozialismus erinnert worden. Es war der Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz 1945. In Chemnitz werden an diesem Tag traditionell Kränze am Mahnmal im Park der Opfer des Faschismus niedergelegt.

Zur Gedenkveranstaltung sprach neben Bürgermeister Miko Runkel auch Tom Haus vom Landesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes. Er erinnerte daran, dass die nationalsozialistische Gewaltherrschaft auch die Lebenswelt von Lesben und Schwulen radikal zerstörte. Vom NS-Regime wurden der Paragraf 175 des Strafgesetzbuches, der sexuelle Handlungen unter Männern unter Strafe stellte, verschärft und "zehntausende Strafprozesse gegen schwule Männer geführt", sagte Haus. Er erinnerte an Zwangskastrationen und rosa Winkel an KZ-Häftlingskleidung. Hitler-Stellvertreter "Rudolf Heß hielt Homosexualität für eine ansteckende Seuche, die es mit aller Gewalt auszurotten galt", so Haus. Doch er beließ es in seiner Rede nicht beim Erinnern an die Nazizeit. Er wies auch darauf hin, dass die Bundesrepublik am Paragraf 175 in der Nazi-Fassung bis ins Jahr 1969 festhielt. Auch heute würden anders Liebende verfolgt und unterdrückt, Haus blickte zum Beispiel nach Russland. Aber auch in Deutschland gebe es unter den Neuen Rechten Bestrebungen gegen eine "Pädagogik der Vielfalt", für Ausgrenzung und Sonderbehandlung von Homosexuellen. Das sei zutiefst undemokratisch. Eine Demokratie zeichne aus, "ohne Angst verschieden sein zu können". Es sei wichtig, die Geschichte wach zu halten. Das Gedenken dürfe aber nicht eine Musealisierung der Vergangenheit bedeuten, sondern müsse auch auf die Gegenwart zeigen.